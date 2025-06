Audiencia de apelación en el caso Reconstrucción de Manabí se instala hoy, a las 14h00

La Corte Nacional de Justicia retoma hoy una audiencia crucial en el Caso Reconstrucción de Manabí. Los jueces Felipe Córdova, Daniella Camacho y Manuel Cabrera convocaron la instalación de esta diligencia para las 14h00 de este miércoles, 11 de junio. La defensa de Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico, solicitó el diferimiento por mantener otra diligencia.

El proceso penal investiga el delito de peculado en la ejecución de obras de reconstrucción. La causa se relaciona directamente con el manejo de fondos de la Ley de Solidaridad, aprobada tras el devastador terremoto de abril de 2016. La Corte Nacional de Justicia enfrenta el reto de determinar responsabilidades en el uso de estos recursos vitales. La audiencia de apelación se perfila como un momento decisivo para el desarrollo del Caso Reconstrucción de Manabí.

Caso Reconstrucción de Manabí: debate y nuevos llamados a juicio

Pablo Ortíz figura entre los siete ciudadanos sobreseídos por el conjuez Marco Aguirre el pasado 19 de mayo. Esta decisión se tomó dentro de una causa penal que investiga el delito de peculado en el Caso Reconstrucción de Manabí. El conjuez Aguirre consideró que no existían elementos de convicción suficientes para vincular a estos individuos con la conducta penal. Sin embargo, la Fiscalía mantiene una postura diferente, buscando la revocatoria de estos sobreseimientos.

Únicamente Jorge Glas, expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, y Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, fueron llamados a juicio. La lista de sobreseídos incluye también a Walter Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP) del Gobierno de Rafael Correa, y varios exfuncionarios.

La postura de la Fiscalía y la acusación particular

El fiscal general encargado Wilson Toainga, consultado sobre el pedido de diferimiento de Ortíz, solicitó establecer la prioridad de esta audiencia de apelación. Toainga explicó la importancia de que la Sala de Apelación de la Corte Nacional de Justicia dé paso a su pedido. Para el 17 de junio próximo, se convocó la audiencia de juicio de Jorge Glas y Carlos Bernal. Una resolución favorable en esta apelación significaría un solo juzgamiento, por unidad de acto y economía procesal, lo que agilizaría el Caso Reconstrucción de Manabí.

Los representantes de la Procuraduría General del Estado y del Consejo de Participación Ciudadana, actuando como acusación particular, rechazaron el diferimiento. Ellos destacaron la “connotación del caso” y propusieron instalar la audiencia en la tarde de este mismo miércoles. Esta solicitud se hizo luego de que Gustavo García, abogado de Pablo Ortíz, concluyera su otra diligencia.

Desarrollo de la audiencia y ausencias notables

Tras una corta deliberación, el presidente de la Sala de Apelación de la Corte Nacional de Justicia informó la instalación de la audiencia a las 14h00. Se advirtió que los sujetos procesales recibieron notificación verbal de la decisión. La mayoría de los procesados y sus defensas asistieron inicialmente a la diligencia vía telemática. Esta modalidad facilita la participación a distancia, aunque no todos los implicados optaron por conectarse.

El exministro Walter Solís, por ejemplo, no fue parte de quienes asistieron vía Zoom. Únicamente su abogado, Christian Vera, se conectó a la sesión. Esta ausencia marca un punto de atención en el proceso judicial. El desarrollo de la audiencia promete ser clave para el Caso Reconstrucción de Manabí. Las decisiones de la Corte Nacional de Justicia determinarán el curso de las investigaciones y el posible procesamiento de los involucrados.

La acusación de peculado y fondos de reconstrucción

La acusación de la Fiscalía sostiene la existencia de un delito de peculado en la ejecución de obras de reconstrucción. Específicamente, se refiere a la administración de fondos de la Ley de Solidaridad, destinados a Manabí y Esmeraldas tras el terremoto de 2016. La Fiscalía afirma que con ese dinero se desarrollaron once proyectos que no eran prioritarios. Además, estos proyectos no habrían guardado relación con el objetivo de la ley aprobada, desviando recursos esenciales.

La investigación realizada por la Fiscalía evidenció la priorización de ciertas obras de interés de los procesados y personas cercanas a ellos. Esto ocurrió a pesar de la existencia de otras necesidades con mayor urgencia en las zonas afectadas. La Fiscalía destaca que se evadieron procesos de contratación pública, un hecho grave en el manejo de fondos públicos. Incluso, para estas obras se habría beneficiado a una empresa relacionada con familiares de, por ejemplo, el procesado Carlos Bernal. El Caso Reconstrucción de Manabí revela un presunto esquema de corrupción.

La Corte Nacional de Justicia tiene la responsabilidad de esclarecer estos hechos y garantizar que la justicia prevalezca. La audiencia de apelación representa una oportunidad vital para el sistema judicial ecuatoriano. Los ciudadanos de Manabí y Esmeraldas esperan respuestas y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.