Atlético de Madrid y Bolonia interesados en el ecuatoriano Jeremy Sarmiento

Jeremy Sarmiento, futbolista ecuatoriano de 23 años, solicitó formalmente su salida de Brighton & Hove Albion, Inglaterra, debido a la falta de confianza del entrenador Fabian Hürzeler, buscando un traspaso definitivo para garantizar minutos en Europa.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2027, Sarmiento no entra en los planes del nuevo técnico Hürzeler, quien no lo considera clave para la temporada 2025-2026, según The Athletic. Sarmiento busca un traspaso permanente, tras tres cesiones consecutivas en West Bromwich Albion, Ipswich Town, y Burnley, donde no logró consolidarse como titular.

En la temporada 2024-2025, Sarmiento disputó 35 partidos con Burnley en la Championship y la FA Cup, acumulando 1.263 minutos, cuatro goles, y tres asistencias. A pesar de su aporte en el ascenso de Burnley a la Premier League, el club no ejerció la opción de compra, y el ecuatoriano regresó a Brighton. En un amistoso reciente, participó en la victoria 2-0 de Brighton sobre Coventry City el 26 de julio de 2025.

Sarmiento rechazó una oferta de Cruzeiro (Brasil) por su interés en permanecer en Europa. Clubes como Atlético de Madrid y Bologna han mostrado interés, según Calcio Mercato.

Interés de Atlético de Madrid y Bologna

Atlético de Madrid realizó un sondeo exploratorio por Sarmiento, nacido en Madrid en 2002, según Calcio Mercato. Los Colchoneros, dirigidos por Diego Simeone, buscan reforzar su ataque, y el ecuatoriano, que conoce el fútbol español, es una opción atractiva. Brighton exige una venta definitiva por 15 a 20 millones de dólares,descartando un nuevo préstamo.

Por su parte, Bolonia, que competirá en la Europa League 2025-2026, ve a Sarmiento como reemplazo de Dan Ndoye, quien podría ser vendido por 50 millones de dólares a Nottingham Forest o Napoli. La posible llegada de Sarmiento a la Serie A lo enfrentaría a su compatriota Pervis Estupiñán, recientemente fichado por AC Milan por 22 millones de dólares.

Sarmiento, con 24 partidos y dos goles con la Selección de Ecuador, incluyendo tres apariciones en el Mundial 2022, busca un club que le garantice continuidad para consolidarse de cara al Mundial 2026.

Trayectoria y contexto en Brighton

Sarmiento, formado en las canteras de Charlton Athletic y Benfica, fichó por Brighton en julio de 2021 por 695.710 dólares, según Transfermarkt. En la Premier League, ha disputado 15 partidos sin goles, afectado por lesiones como una fractura de metatarsiano en 2023 y un problema de isquiotibiales en 2021. Sus préstamos a West Bromwich (21 partidos, dos goles), Ipswich Town (20 partidos, tres goles), y Burnley le dieron experiencia, pero no continuidad como titular.

Brighton, que finalizó sexto en la Premier League 2024-2025 con 56 puntos, se prepara para la Europa League bajo el mando de Hürzeler. La salida de Pervis Estupiñán a AC Milan y Moisés Caicedo a Chelsea en 2023 dejó a Sarmiento como el último ecuatoriano en el club, pero su falta de minutos lo empuja a buscar un nuevo destino.

Futuro de Sarmiento

El mercado de verano, que cierra el 1 de septiembre de 2025, será decisivo para Sarmiento. Atlético de Madrid no ha presentado una oferta formal, pero su interés refleja la proyección del jugador. Bolonia, que fichó a Ciro Immobile y Federico Bernardeschi, busca dinamismo en ataque, y Sarmiento encaja en su proyecto. Una venta definitiva permitiría a Brighton recuperar su inversión y financiar nuevos fichajes, como el mediocampista Malick Yalcouyé, en negociaciones con Toulouse.

Sarmiento participará en el próximo amistoso de Brighton contra Southampton el 2 de agosto de 2025, mientras se define su futuro.