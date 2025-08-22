COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
¡Atención, socios de CREA! Así puedes saber dónde están tus fondos y si tu cuenta fue reubicada

Los socios de la cooperativa CREA con más de 32.000 pueden verificar dónde están sus fondos tras la liquidación.
Los socios de CREA tienen dos mecanismos para consultar la reubicación de sus depósitos.
Los socios de CREA tienen dos mecanismos para consultar la reubicación de sus depósitos.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) transfirió a 2.000 ahorristas de la cooperativa CREA, con montos superiores a los 32.000, a dieciocho instituciones financieras.

Los socios que pertenecen a este grupo, llamado listado ETAP, ya pueden verificar en qué entidad se encuentran sus fondos. El proceso inició formalmente el pasado 22 de agosto, marcando un paso importante en la liquidación forzosa de la cooperativa.

¿Cómo saber si mis fondos fueron transferidos?

El proceso de verificación es sencillo y está al alcance de todos los afectados. Los socios de CREA tienen dos mecanismos para consultar la reubicación de sus depósitos. Pueden acercarse a la agencia matriz, ubicada en la avenida Unidad Nacional y México, en Cuenca, con su cédula de identidad.

Alternativamente, la cooperativa reactivó su página web para este fin. Los socios solo necesitan ingresar el número de cédula en el enlace proporcionado para obtener la información. La SEPS ha insistido en que solo los ahorristas del listado ETAP se benefician de esta primera fase de transferencias.

Futuro incierto para otros socios de CREA

¿Qué ocurre si un socio no figura en el listado ETAP? Las autoridades de la SEPS han sido claras. Los socios que no están en la lista deberán esperar que se active el seguro de depósitos. Sin embargo, el cronograma para la devolución de estos valores aún no está disponible.

El intendente técnico de la SEPS, Freddy Monge, explicó el 21 de agosto que la Superintendencia ha comenzado a enviar los listados de los socios a la Corporación de Seguro de Depósitos (Cosede).

El proceso de devolución tomará tiempo

La entrega de la información a la Cosede se realizará por partes. Esto se debe a la gran cantidad de datos que se deben transferir. Por esta razón, la SEPS ha solicitado paciencia a los afectados. Se espera que la próxima semana la Corporación del Seguro de Depósitos publique un cronograma para la devolución del dinero a los socios de CREA.

Por su parte, la cooperativa en liquidación ha pedido a sus ahorristas estar atentos a los próximos comunicados oficiales, donde se informarán los siguientes pasos. A pesar de que la SEPS anunció que los 2.000 transferidos corresponden a montos superiores a los 32.000, algunos ahorristas con valores por encima de este monto no fueron absorbidos por las otras entidades financieras.

