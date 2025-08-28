COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Ataque con explosivos y disparos cobra la vida de dos hermanos en Machala, El Oro

Según el informe policial, los agresores llegaron a la calle Octava en motocicletas, detonaron un artefacto explosivo para ingresar al domicilio y abrieron fuego.
Explosión y balacera dejan dos hermanos muertos en Machala (Imagen generada por IA)
Explosión y balacera dejan dos hermanos muertos en Machala (Imagen generada por IA)
Redacción

Redacción ED.

Un violento ataque armado dejó sin vida a dos hermanos en el barrio Washington García, al sur de Machala, provincia de El Oro, durante la madrugada de este jueves 28 de agosto. Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:10, cuando desconocidos utilizaron un explosivo para derribar la puerta de una vivienda y dispararon contra sus ocupantes. La Policía Nacional investiga el caso, que se suma a la ola de violencia que afecta a la ciudad.

Los fallecidos fueron identificados como Dessiré Fransua Peña Vera, de 20 años, y Marvin Arturo Peña Vera, de 28. Según el informe policial, los agresores llegaron a la calle Octava en motocicletas, detonaron un artefacto explosivo para ingresar al domicilio y abrieron fuego. Dessiré, quien estaba en la entrada, recibió al menos ocho disparos tras intentar alertar sobre la presencia de los atacantes. Marvin, en la sala, fue alcanzado por más de 15 balas mientras intentaba escapar.

Violencia en la provincia de El Oro

Fuentes policiales indicaron que Marvin Peña, el principal objetivo del ataque, tenía antecedentes por robo y asociación ilícita, lo que podría vincular el crimen a disputas entre grupos delictivos. La investigación preliminar sugiere que el atentado fue planificado, aunque no se han identificado a los responsables. La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida (Dinased) recolectó indicios balísticos en la escena para esclarecer los hechos.

El ataque se enmarca en un contexto de creciente inseguridad en Machala, donde los homicidios y atentados con explosivos han aumentado en 2025. Según reportes, la provincia de El Oro ha registrado un incremento de muertes violentas este año, muchas asociadas al crimen organizado y pugnas por el control del microtráfico. Incidentes similares, como explosiones en Puerto Bolívar y balaceras en el centro de la ciudad, han generado temor entre los habitantes.

Respuesta de las autoridades

La Policía Nacional acordonó el área y trasladó los cuerpos al Centro Forense de Machala para las necropsias correspondientes. Las autoridades han anunciado operativos para capturar a los responsables, aunque no se han revelado avances concretos. Los vecinos, consternados, exigen mayor presencia de seguridad en el sector.

Este nuevo episodio de violencia refuerza la percepción de inseguridad en Machala, una ciudad golpeada por la delincuencia. Las investigaciones continúan para determinar el móvil exacto y las posibles conexiones con bandas locales, mientras la comunidad espera medidas efectivas para frenar la escalada de crímenes.

