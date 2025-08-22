COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Sicariato

Ataque armado en Manta deja un hombre muerto y dos heridas, entre ellas una menor

Un ataque armado registrado la tarde de este viernes en Manta dejó un hombre fallecido y dos heridas, entre ellas una menor de edad.
Violento ataque armado en la vía Ascanio Paz: un fallecido y dos heridos en Manta
Violento ataque armado en la vía Ascanio Paz: un fallecido y dos heridos en Manta

Redacción

Redacción ED.

Un hombre fue asesinado y una mujer junto a una menor de edad resultaron heridas tras un ataque armado ocurrido la tarde de este viernes en la vía Ascanio Paz, en Manta, provincia de Manabí. Las autoridades locales, incluyendo personal de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED), acudieron al sitio para iniciar las investigaciones.

Violento ataque en vía pública

De acuerdo con información preliminar, el ataque se produjo contra un vehículo particular que circulaba por la mencionada vía. El automóvil recibió más de 20 impactos de bala, según constataciones en el lugar de los hechos.

Dentro del vehículo se encontraba el conductor, quien fue identificado como la víctima mortal, mientras que una mujer adulta y una niña menor de once años de edad que lo acompañaban resultaron heridas por las detonaciones. De manera preliminar se conoció que un bebé de un año también iba en el vehículo y resultó ileso.

Las heridas fueron trasladadas de inmediato a un centro médico cercano, donde reciben atención especializada. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

Policía inició investigaciones en la escena

Miembros de la DINASED y de la Policía Nacional del Ecuador cercaron el área para levantar indicios balísticos y recolectar evidencias que permitan determinar la identidad de los responsables y las causas del ataque.

Aún no se ha revelado oficialmente la identidad del fallecido ni de las heridas.

Ataques armados en Manta

El hecho se suma a una serie de actos violentos que han ocurrido en Manta durante los últimos meses, en medio del incremento de hechos delictivos vinculados a estructuras criminales. La ciudad ha sido declarada en varias ocasiones como zona prioritaria para intervención de seguridad, debido a la presencia de organizaciones que operan en la costa ecuatoriana.

Hasta el momento no hay detenidos relacionados con este caso.

En desarrollo (12)

