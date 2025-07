Ataque armado en barrio Chino deja una mujer muerta en Montalvo.

Nuevo ataque armado en Montalvo. La noche del miércoles 17 de julio, criminales asesinaron a una mujer de 32 años en el barrio Chino de Montalvo. Le dispararon en la cabeza mientras estaba fuera de una vivienda. Aunque la trasladaron al hospital local, falleció horas después, aumentando la preocupación por la violencia en la zona.

Ataque armado en Barrio Chino

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 del miércoles en una zona residencial del barrio Chino, en el cantón Montalvo, provincia de Los Ríos. Testigos relataron que la mujer estaba cerca de una motocicleta, tipo “caballito”, fuera de una casa cuando sujetos armados la sorprendieron. Los criminales le abrieron fuego directamente contra su cabeza, dejándola gravemente herida sobre la calzada. Después del ataque, huyeron rápidamente del lugar sin ser identificados. Habitantes del sector la auxiliaron y la llevaron de urgencia a un centro de salud del cantón. Ella permaneció con vida algunas horas, pero finalmente murió en la madrugada del jueves 18 de julio.

Ataque armado en Montalvo: la víctima y el entorno del crimen

Identificaron a la mujer como una ciudadana de 32 años, cuyo cuerpo quedó junto a una motocicleta después del ataque. Según fuentes extraoficiales, los impactos de bala se concentraron en la región craneal, lo que provocó su deceso a pesar de los esfuerzos médicos. Familiares indicaron no conocer amenazas previas ni razones del atentado. En el sitio no reportaron otras personas heridas ni detenciones por el hecho. La Policía Nacional acordonó la escena e inició las investigaciones respectivas. Hasta el momento, no han emitido un informe oficial sobre los posibles móviles del crimen, ni han confirmado si existen sospechosos identificados.

Violencia creciente en Montalvo

Este caso se suma a una ola de hechos violentos que han afectado al cantón Montalvo y a la provincia de Los Ríos en general. Según datos recientes, esta jurisdicción ha sido escenario de múltiples homicidios con armas de fuego en los últimos meses. La falta de información oficial sobre los casos ha generado preocupación entre los residentes, quienes exigen mayor seguridad y patrullaje en las zonas vulnerables. Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación del ataque en el barrio Chino y esperan conocer más detalles en los próximos días que permitan identificar a los responsables.

Inseguridad en zonas urbanas

El uso de motocicletas por parte de sicarios ha sido recurrente en varios atentados recientes en la región. Las características de rapidez y escape fácil convierten a este medio de transporte en uno de los preferidos por grupos criminales. Montalvo, tradicionalmente conocido como un cantón agrícola y tranquilo, ahora enfrenta el avance de la violencia urbana, un fenómeno que afecta a varias localidades de Los Ríos y otras provincias del país (5).