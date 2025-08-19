COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Sicariato

Ataque armado en Babahoyo deja un fallecido y una menor herida, cerca de una unidad educativa

Una balacera registrada en las afueras de una unidad educativa en Babahoyo dejó un fallecido y una menor herida, generando alarma entre padres y estudiantes.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Terrible ataque armado frente a escuela en Babahoyo deja dos heridas y un joven fallecido
Terrible ataque armado frente a escuela en Babahoyo deja dos heridas y un joven fallecido
Terrible ataque armado frente a escuela en Babahoyo deja dos heridas y un joven fallecido
Terrible ataque armado frente a escuela en Babahoyo deja dos heridas y un joven fallecido

Redacción

Redacción ED.

Un ataque armado ocurrido la tarde del lunes 18 de agosto de 2025, en las afueras de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, en Babahoyo, Ecuador, dejó como resultado un fallecido y una menor de edad herida. La víctima mortal fue identificada como Irvin Junco Contreras, de 25 años, quien circulaba en motocicleta tras recoger a la joven de la jornada vespertina. Hasta el momento, las autoridades investigan el motivo del ataque, mientras la comunidad permanece consternada.

Violento ataque frente a plantel educativo en Babahoyo

El hecho se registró aproximadamente a las 17h00 en la avenida Juan X. Marcos y calle 36, cuando sujetos armados interceptaron a Irvin Junco y le dispararon en múltiples ocasiones. Según testigos, Junco cayó herido de muerte sobre la calzada, mientras la menor que lo acompañaba fue alcanzada por proyectiles.

El ataque ocurrió justo en el horario de salida de clases, generando momentos de pánico y desesperación entre estudiantes, padres de familia y docentes que se encontraban en las inmediaciones del plantel.

Heridas de gravedad y traslado de emergencia

La joven herida, cuya edad e identidad no ha sido revelada oficialmente, fue trasladadas de urgencia a una casa de salud del cantón Babahoyo, donde recibe atención médica. No se ha emitido parte médico oficial sobre su estado actual, pero fuentes policiales indican que permanece en estado delicado.

La Policía Nacional llegó al sitio junto con unidades de Criminalística, quienes fijaron más de diez indicios balísticos en la escena y procedieron al levantamiento del cuerpo del joven, que fue trasladado a la morgue local.

Investigación en curso y conmoción en la ciudad

Las autoridades han iniciado las diligencias investigativas para identificar a los responsables del hecho. Hasta ahora, no se ha determinado el móvil del ataque ni se ha confirmado si Junco tenía antecedentes que pudieran estar relacionados con lo sucedido.

Mientras tanto, el hecho ha generado un nuevo episodio de inseguridad y alarma en Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, donde los ataques armados han ido en aumento en los últimos meses. La comunidad educativa, en particular, ha solicitado mayor presencia policial en los horarios de entrada y salida de clases.

Babahoyo y la creciente violencia en zonas escolares

Este ataque se suma a una serie de incidentes violentos que han tenido lugar en las cercanías de centros educativos en la región Costa, donde bandas delictivas han incrementado su actividad. Aunque no se ha vinculado directamente este caso con el crimen organizado, las circunstancias del ataque apuntan a un acto planificado.

Hasta el cierre de esta edición, no se han realizado detenciones por este caso. (12)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Investigación por muertes de los doce neonatos avanza en la Asamblea Nacional

Ataque armado en Babahoyo deja un fallecido y una menor herida, cerca de una unidad educativa

Estudios recientes revelan beneficios del ayuno intermitente para la salud metabólica

Guía nutricional: cómo armar un desayuno equilibrado y beneficioso para la salud

Beccacece mantiene la base de arqueros en la convocatoria de Ecuador para la doble fecha

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Investigación por muertes de los doce neonatos avanza en la Asamblea Nacional

Ataque armado en Babahoyo deja un fallecido y una menor herida, cerca de una unidad educativa

Estudios recientes revelan beneficios del ayuno intermitente para la salud metabólica

Guía nutricional: cómo armar un desayuno equilibrado y beneficioso para la salud

Beccacece mantiene la base de arqueros en la convocatoria de Ecuador para la doble fecha

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Investigación por muertes de los doce neonatos avanza en la Asamblea Nacional

Estudios recientes revelan beneficios del ayuno intermitente para la salud metabólica

Guía nutricional: cómo armar un desayuno equilibrado y beneficioso para la salud

Beccacece mantiene la base de arqueros en la convocatoria de Ecuador para la doble fecha

Justicia australiana multa a aerolínea con 90 millones de dólares australianos por despidos ilegales durante la pandemia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO