Ataque armado deja tres muertos en celebración en Guayaquil

Un triple asesinato conmocionó a la Cooperativa Juan Montalvo, en el norte de Guayaquil, durante la madrugada de este viernes 22 de agosto, cuando dos hombres en motocicleta irrumpieron en una fiesta de cumpleaños y dispararon contra los asistentes. El ataque dejó tres personas fallecidas y dos heridas, según informó la Policía Nacional. Las autoridades detuvieron a dos adolescentes de 16 y 17 años como presuntos responsables, tras un operativo en la cooperativa Pastor Vera.

El hecho ocurrió en una vivienda donde se celebraba un evento familiar. Los agresores dispararon indiscriminadamente, causando la muerte de tres personas, una de las cuales tenía antecedentes penales por robo. Dos víctimas adicionales resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil desplegó cuatro ambulancias para atender la emergencia, según reportes oficiales.

Investigación y hallazgos

Tras el crimen, la Policía Nacional, con apoyo de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), revisó cámaras de seguridad y recopiló testimonios de testigos. Estas acciones permitieron identificar el lugar donde los sospechosos ocultaron las motocicletas y las armas utilizadas. En la cooperativa Pastor Vera, las autoridades encontraron tres pistolas, 83 cartuchos calibre 9 mm, cinco alimentadoras y prendas de vestir que coinciden con las imágenes de las cámaras.

Además, en el lugar se hallaron tres motocicletas, dos de ellas con reporte de robo y con los motores aún calientes, lo que sugiere su uso reciente en el delito. Según el mayor Jorge Loaiza, jefe de Soporte Operativo del Distrito Florida, las viviendas empleadas por los delincuentes suelen ser alquiladas por períodos cortos, de uno a dos meses, para servir como escondites temporales.

Violencia en la zona

La Cooperativa Juan Montalvo, ubicada en el distrito Florida, ha registrado al menos 20 asesinatos en lo que va de 2025, según datos policiales. Este incidente se suma a la creciente ola de violencia en Guayaquil, una ciudad que enfrenta desafíos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.

Los dos menores detenidos fueron trasladados al Cuartel Modelo para los procedimientos legales correspondientes. Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los motivos del ataque y determinar posibles vínculos con grupos delictivos. La Policía Nacional no ha proporcionado más detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre el estado de los heridos.

Captura de sospechosos

El operativo policial que culminó en la captura de los sospechosos refleja los esfuerzos de las autoridades por contener la violencia en sectores críticos de Guayaquil. Sin embargo, los hechos violentos en celebraciones y espacios públicos han generado preocupación entre los residentes, quienes demandan mayor seguridad en la ciudad.