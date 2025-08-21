¡Ataque a tiros en Portoviejo! hombre es baleado en una escalinata

Sicarios realizaron un ataque a tiros contra un hombre, dejándolo herido, hecho ocurrido este jueves 21 de agosto de 2025 a las 10h45 en la calle Pedro Gual en Portoviejo, por motivos desconocidos.

La mañana de este jueves, una escalinata que lleva a la zona alta de la ciudadela Cevallos, se estremeció con el sonido de disparos. Un hombre descendía las escaleras de la calle Pedro Gual, en la vía Portoviejo-El Rodeo, cuando dos sujetos en una motocicleta lo interceptaron. Los atacantes, con rostros cubiertos, dispararon varias veces, impactaron al hombre en el torso y las piernas, y huyeron a gran velocidad. Los gritos de los vecinos alertaron a la comunidad, mientras el herido, aún consciente, colapsó en las escalinatas.

Familiares y amigos lo auxiliaron de inmediato y lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital Verdi Cevallos, donde ingresó para recibir atención médica. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no revelaron la identidad del herido ni la gravedad de sus lesiones, aunque fuentes hospitalarias confirmaron que permanecía en observación. Agentes de la Policía Nacional, junto con las unidades de Criminalística y Dinased, llegaron al lugar y acordonaron la zona. Los oficiales recolectaron casquillos calibre 9 milímetros y revisaron grabaciones de cámaras de seguridad de la zona.

La Fiscalía de Manabí abrió un expediente por tentativa de homicidio, conforme al artículo 143 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Los agentes interrogaron a testigos, quienes describieron a los sicarios como hombres jóvenes, pero no identificaron la motocicleta. La Policía Nacional exploró posibles móviles, como disputas personales o ajustes de cuentas.

Ataque a tiros lleva a una línea investigativa

La Dinased envió los casquillos al laboratorio de balística para identificar el arma utilizada. Los agentes compararon el caso con un atentado en la parroquia San Pablo de Portoviejo, el 30 de julio de 2025, donde sicarios en moto hirieron a un hombre. La Fiscalía solicitó pistas al 1800-DELITO y revisó el historial del herido para descartar vínculos con bandas delictivas. Los investigadores analizaron grabaciones de comercios cercanos para rastrear la ruta de escape de los atacantes.

La Policía Nacional incrementó patrullajes con el Ejército Ecuatoriano en la zona. Los familiares del herido permanecieron en el hospital, bajo resguardo policial, mientras aguardaban el reporte médico. La Fiscalía programó una reconstrucción de los hechos.

Según la información preliminar, el herido permanecía en cuidados intensivos, con pronóstico reservado, según fuentes hospitalarias. No se reportaron otros lesionados en el ataque.

Ataque causa miedo en la población

El ataque en la ciudadela Cevallos dejó un herido y expuso la inseguridad en Portoviejo. La Policía Nacional intensificó investigaciones, mientras la comunidad demandó medidas urgentes.

Portoviejo enfrentó más de 200 incidentes violentos entre enero y julio de 2025, según el Ministerio del Interior. Un ataque similar en la ciudadela Cevallos el 6 de diciembre de 2024 dejó un muerto, con sicarios en motocicleta. La vía Portoviejo-El Rodeo, una ruta comercial y residencial, registró 15 atentados, incluidos intentos de robos en 2025. (22)