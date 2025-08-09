COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Ecuador
Servicios

Así será el clima en Ecuador este sábado 9 de agosto, según el INAMHI

Consulta el pronóstico del clima para el 9 de agosto de 2025 en Ecuador, incluyendo Portoviejo, Guayaquil y Quito.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Así será el clima en Ecuador este sábado 9 de agosto, según el INAMHI
Quito y Cuenca registran clima frío este sábado.
Así será el clima en Ecuador este sábado 9 de agosto, según el INAMHI
Quito y Cuenca registran clima frío este sábado.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) presenta el pronóstico del clima para hoy, 9 de agosto de 2025, detallando las condiciones esperadas en Portoviejo, Manta, Guayaquil, Quito y Cuenca.

Emitido este viernes 8 de agosto, el reporte refleja el monitoreo de sistemas meteorológicos en el país, destacando la influencia de vientos alisios en la costa y patrones estacionales en la sierra que podrían generar variaciones climáticas.

Clima en Portoviejo

En Portoviejo, capital de Manabí, el INAMHI anticipa temperaturas entre 21 °C y 31 °C para el 9 de agosto de 2025. La sensación térmica alcanzará los 33 °C debido a una humedad del 76%, influenciada por su ubicación costera.

La radiación UV estará en nivel 9 (muy alta), por lo que se recomienda usar protector solar. Con un 35% de probabilidad de lluvia, se esperan chubascos ligeros en la tarde bajo un cielo nublado.

Portoviejo, en la región costera, enfrenta condiciones marcadas por la humedad y las corrientes oceánicas.

Manta con sol y posibles lluvias

En Manta, también en Manabí, se prevé una temperatura máxima de 29 °C y una mínima de 21 °C el 9 de agosto de 2025. La sensación térmica llegará a 31 °C, con una humedad del 79%.

La radiación UV estará en nivel 8 (alta), y la probabilidad de lluvia es del 30%, con posibles lloviznas al final del día. A pesar de esto, el clima será mayormente soleado, ideal para disfrutar de la costa.

Manta, reconocida por su actividad turística, refleja condiciones típicas de agosto, según registros del INAMHI.

Clima en Guayaquil

En Guayaquil, el pronóstico indica temperaturas entre 21 °C y 32 °C para el 9 de agosto de 2025. La sensación térmica podría llegar a 35 °C debido a una humedad del 81%. La radiación UV estará en nivel 9 (muy alta), recomendando precauciones al exponerse al sol.

No se espera lluvia, con un 0% de probabilidad, y el día será soleado, perfecto para actividades al aire libre en la urbe porteña.

Clima fresco en la Sierra

En Quito, a 2,850 metros de altitud, se esperan temperaturas entre 9 °C y 18 °C para el 9 de agosto de 2025. La sensación térmica será de 17 °C, con una radiación UV en nivel 10 (extremadamente alta), por lo que se sugiere usar protector solar y sombrero.

Con un 60% de probabilidad de lluvia, se prevén chubascos moderados en la tarde bajo un cielo nublado. La altitud de Quito influye en sus variaciones climáticas, con lluvias asociadas a la cordillera oriental.

Frío en Cuenca

En Cuenca, a 2,560 metros, el INAMHI pronostica temperaturas entre 8 °C y 20 °C el 9 de agosto de 2025. La sensación térmica será de 19 °C, con una radiación UV en nivel 9 (muy alta).

La probabilidad de lluvia es del 30%, con lloviznas esperadas hacia el final del día bajo un cielo nublado. Se recomienda llevar un abrigo para las mañanas frescas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El arancel del 50% a Brasil en EE.UU. podría impulsar aún más al cacao ecuatoriano en Norteamérica

Así será el clima en Ecuador este sábado 9 de agosto, según el INAMHI

Audiencia de juzgamiento para alcalde de Quito, Pabel Muñoz, será el 23 de agosto

Marcela Aguiñaga celebrará su boda este sábado 9 de agosto, así lo dio a conocer Rafael Correa

Estos son los cuatro feriados nacionales que faltan en Ecuador en lo que resta del año 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El arancel del 50% a Brasil en EE.UU. podría impulsar aún más al cacao ecuatoriano en Norteamérica

Así será el clima en Ecuador este sábado 9 de agosto, según el INAMHI

Audiencia de juzgamiento para alcalde de Quito, Pabel Muñoz, será el 23 de agosto

Marcela Aguiñaga celebrará su boda este sábado 9 de agosto, así lo dio a conocer Rafael Correa

Estos son los cuatro feriados nacionales que faltan en Ecuador en lo que resta del año 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El arancel del 50% a Brasil en EE.UU. podría impulsar aún más al cacao ecuatoriano en Norteamérica

Audiencia de juzgamiento para alcalde de Quito, Pabel Muñoz, será el 23 de agosto

Marcela Aguiñaga celebrará su boda este sábado 9 de agosto, así lo dio a conocer Rafael Correa

Estos son los cuatro feriados nacionales que faltan en Ecuador en lo que resta del año 2025

Cristina Fernández pide a la Corte Suprema retirar tobillera en arresto domiciliario

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO