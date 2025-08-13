Así será el clima en Ecuador este miércoles, 13 de agosto: Prepárate para el día

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) ha lanzado su pronóstico del clima para este miércoles 13 de agosto de 2025, detallando las condiciones en Portoviejo, Manta, Guayaquil, Quito y Cuenca. Publicado hoy, martes 12 de agosto, este informe analiza los sistemas meteorológicos que darán forma al clima, desde los cálidos vientos alisios en la costa hasta las dinámicas andinas en la sierra. ¡Aquí tienes todo lo que necesitas para planificar un día lleno de energía!

Cuenca: Clima soleado con un toque andino

En Cuenca, a 2,560 metros de altitud, el INAMHI anticipa un clima soleado este 13 de agosto de 2025, con temperaturas entre 7 °C y 20 °C. La sensación térmica rondará los 19 °C, pero la radiación UV en nivel 9 (muy alta) exige protector solar y sombrero, especialmente entre las 10:00 y las 15:00.

Con un 25% de probabilidad de lluvia, podrían presentarse lloviznas ligeras al final del día. Las mañanas frescas son ideales para un paseo matutino por el centro histórico o una visita a los mercados, con un abrigo ligero a mano. El clima de Cuenca, moldeado por su altitud y los patrones serranos, ofrece un equilibrio perfecto entre frescura y sol, según registros del INAMHI.

Portoviejo: cálido bajo el sol

En Portoviejo, capital de Manabí, el clima será soleado con temperaturas entre 21 °C y 30 °C. La humedad del 75% elevará la sensación térmica a 32 °C, creando un ambiente cálido típico de la costa. La radiación UV estará en nivel 9 (muy alta), por lo que se recomienda protector solar y ropa ligera.

Con un 30% de probabilidad de lluvia, espera posibles chubascos ligeros por la tarde. El clima costero de Portoviejo, influenciado por las corrientes del Pacífico, invita a disfrutar del día con precaución bajo el sol.

Manta: Clima despejado y playero

Manta, la ciudad costera, brillará con un clima soleado y temperaturas de 20 °C a 29 °C. La sensación térmica alcanzará los 31 °C debido a la humedad del 78%. La radiación UV en nivel 8 (alta) sugiere usar gafas de sol y protector solar.

Con un 0% de probabilidad de lluvia, el día es perfecto para la playa o actividades al aire libre. El clima de Manta, según el INAMHI, refleja las condiciones ideales de agosto para el turismo costero.

Guayaquil: Clima caluroso y soleado

En Guayaquil, el clima será cálido con temperaturas entre 21 °C y 31 °C, y una sensación térmica de hasta 34 °C por la humedad del 80%. La radiación UV en nivel 9 (muy alta) requiere protección solar estricta.

Con un 25% de probabilidad de lluvia, podrían aparecer lloviznas ligeras por la tarde, pero el cielo mayormente soleado hará del día una gran oportunidad para explorar el Malecón o disfrutar de la ciudad.

Quito: nublado y fresco

En Quito, a 2,850 metros, el clima será fresco y nublado con temperaturas de 7 °C a 19 °C y una sensación térmica de 18 °C. La radiación UV en nivel 10 (extremadamente alta) exige protector solar y sombrero.

Con un 40% de probabilidad de lluvia, se esperan chubascos moderados por la tarde, influenciados por la cordillera oriental. El clima de Quito invita a planes culturales en museos o caminatas con un paraguas a mano.