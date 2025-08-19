COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Copa Sudamericana

Así podría alinear Independiente del Valle y Mushuc Runa por los octavos de final de la Sudamericana

En la ida Independiente del Valle venció 1-0 a Mushuc Runa
Mushuc Runa buscará dar la sorpresa ante Independiente del Valle.
Este martes 19 de agosto de 2025, Independiente del Valle (IDV) enfrentará a Mushuc Runa en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, a las 19h30 (hora de Ecuador), por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa SudamericanaLos Rayados, líderes de la Liga Pro con 53 puntos, parten con ventaja tras ganar 1-0 en la ida en el estadio Banco Guayaquil, gracias a un gol de cabeza de Claudio Spinelli a los 18 minutos, tras un centro de Patrik Mercado. 

El argentino, con 16 goles y 2 asistencias en la temporada, es la gran figura de un Independiente del Valle que aspira a su tercer título en la competición, tras los obtenidos en 2019 y 2022. El equipo de Javier Rabanal, invicto en 16 partidos, mostró solidez en la ida, aunque no pudo ampliar la diferencia pese a dominar el encuentro.

Mushuc Runa está motivado ante Independiente del Valle

Mushuc Runa, dirigido por Paúl Vélez, llega motivado tras romper una racha de 13 partidos sin victorias en la Liga Pro con un 1-0 ante Aucas el 16 de agosto. Sin embargo, el Ponchito es colista del torneo local con 24 puntos y enfrenta un desafío monumental ante el favorito IDV. 

En la ida, los ambateños compitieron de igual a igual, con el arquero Rodrigo Formento como figura al evitar una goleada. Mushuc Runa necesita ganar por dos goles para avanzar directamente o por uno para forzar penales, mientras que a Independiente del Valle le basta con un empate o una victoria para clasificar a cuartos, donde enfrentará al ganador del cruce entre Huracán y Once Caldas.

Posibles alineaciones

El duelo, transmitido por DSports, DGO, ESPN y Disney+, promete intensidad. Independiente del Valle alinea a Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Juan Cazares; Darwin Guagua, Aron Rodríguez y Claudio Spinelli.

Mushuc Runa responde con Rodrigo Formento; Kevin Peralta, Dennis Quintero, Bryan Bentaberry, Ángel Gracia; Nicolás Dávila, Luis Arce, Glendys Mina; Carlos Orejuela, Joaquín Vergés y Jonathan Dos Santos.

