Así incendiaron un patio de carros en Santo Domingo: cámaras captaron el momento exacto

Un grupo de hombres incendió un patio de carros en Santo Domingo de los Tsáchilas cerca de la medianoche del miércoles 27 de agosto. Los atacantes usaron gasolina y dejaron un panfleto intimidatorio, según confirmaron las autoridades policiales.

El ataque a patio de carros en Santo Domingo quedó grabado

La cámara de vigilancia del negocio registró el instante en que una camioneta se detuvo frente al patio de vehículos ubicado en la avenida Chone. En cuestión de segundos, al menos tres hombres descendieron, lanzaron gasolina hacia el interior y encendieron el fuego. La grabación muestra cómo las llamas se expanden con rapidez y generan una explosión que iluminó la zona.

Los atacantes huyeron del lugar de inmediato. En el sitio dejaron un panfleto con amenazas, lo que refuerza la hipótesis de un atentado dirigido. Los bomberos acudieron rápidamente y controlaron el incendio antes de que alcanzara a toda la flota de automóviles.

De acuerdo con los primeros reportes, tres vehículos quedaron completamente calcinados. En total, en el patio de carros en Santo Domingo se encontraban cerca de 20 automotores al momento del siniestro.

Respuesta de la Policía tras atentado en patio de carros en Santo Domingo

El coronel Henry Acosta, jefe de operaciones de la Policía Nacional en Santo Domingo, confirmó que las unidades de investigación se activaron de inmediato. “Se articuló el trabajo de todos los ejes para dar con los responsables”, afirmó en una declaración pública.

El oficial también precisó que el propietario del negocio no estaba presente durante el ataque. La persona encargada del patio no autorizó que los automotores fueran trasladados a los patios de la Policía Judicial, por lo que permanecieron en el lugar durante la mañana del jueves 28 de agosto.

Decenas de transeúntes que circulaban por la avenida principal se detuvieron a observar los restos carbonizados de los vehículos. Algunos registraron fotografías y comentaron el hecho, que generó alarma en la zona comercial.

Contexto de violencia en la ciudad

El incendio en el patio de carros en Santo Domingo ocurre en un contexto de creciente violencia criminal en la provincia. Según datos de la Policía, en lo que va del año se han registrado 89 muertes violentas en Santo Domingo de los Tsáchilas, un incremento frente al mismo periodo de 2024.

Además, la modalidad de ataques con fuego contra bienes privados y comerciales ha sido utilizada en otras provincias como Los Ríos y Guayas. Las autoridades locales recalcan que las investigaciones están en curso y que se recopilan evidencias para esclarecer los motivos del atentado.

Investigación en curso

Peritos de Criminalística levantaron indicios en la escena, entre ellos restos de botellas y acelerantes utilizados en el incendio. También se analizarán los panfletos dejados por los atacantes y las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas (31).