Así despide Nerio David a su esposa Ana Buljubasich tras cuatro décadas de amor

Nerio David, músico y esposo de la fallecida presentadora Ana Buljubasich, compartió un emotivo mensaje en Instagram tras cuatro días de silencio, reflejando el inmenso dolor por la pérdida de su compañera de 41 años, quien murió de un infarto cardíaco en Guayaquil.

Nerio David, devastado por la muerte de Ana Buljubasich, rompió su silencio con un mensaje en Instagram que conmovió a sus seguidores: “Ya no soy yo, era un lente, pero me rompí. Algo de mí quedó en esqueleto. No sirvo sin ser un par. Entiérrenme donde pueda ver las raíces de algo que tenga vida.” Estas palabras reflejan la profundidad de su sufrimiento, dando a entender que su existencia sin Ana se siente vacía e incompleta. La publicación, compartida el 19 de abril, resonó entre amigos y allegados, quienes destacaron la conexión única de la pareja.

Ana Buljubasich, fallecida el 15 de abril de 2025 a los 66 años por un infarto cardíaco, fue una figura icónica de la televisión ecuatoriana. Su partida dejó un vacío en el medio y en su familia, especialmente en Nerio, con quien compartió más de cuatro décadas de matrimonio. La presentadora, conocida por su carisma, había expresado en vida su deseo de no sobrevivir a su esposo, temiendo el dolor de su ausencia.

Nerio y Ana: Un matrimonio inseparable

La relación de Ana y Nerio, marcada por 41 años de amor, era admirada por su entorno. Amigos como Polo Baquerizo, visiblemente afectado, describieron su matrimonio como “hermoso” y “consolidado”. “Un infarto se la llevó. Pensé de inmediato en Nerio, su esposo. No sé cómo va a hacer para seguir”, comentó Baquerizo entre lágrimas, destacando la nobleza del músico y la fortaleza de su vínculo. La pareja, que compartía momentos de humor y ternura en redes sociales, era vista como un ejemplo de complicidad y apoyo mutuo.

Nerio, cantante y artista plástico argentino, acompañó a Ana en proyectos personales y profesionales, incluyendo la gestión de la carrera de su hija, Ana Paula, de 29 años. La familia, que incluye a los hijos mayores Marcelo y Gabriela, se ha mantenido unida en el duelo, respetando la privacidad y evitando declaraciones públicas.

El peso de la pérdida

La muerte de Ana ha generado una ola de solidaridad. Durante su velorio en el Parque de la Paz, donde fue cremada, no se permitió el ingreso de medios, reflejando el deseo de discreción de la familia. Ana Paula, quien viajó desde Argentina el 16 de abril para despedir a su madre, ha sido un apoyo clave para Nerio. Amigos como Baquerizo y Pablo Granados expresaron su preocupación por el músico, dedicándole oraciones para que encuentre fortaleza. “Si yo enfrentara una pérdida así, no sé cómo seguiría”, admitió Baquerizo.

El legado de Ana

Ana Buljubasich, radicada en Ecuador desde 1971, dejó una huella imborrable en la televisión tras 36 años en TC Televisión. Su última publicación en Instagram, dedicada al cumpleaños de Ana Paula, mostró su amor maternal horas antes de su fallecimiento. Nerio, ahora enfrentando el duelo, se ubica en la mente de los seguidores por su talento y por ser el compañero inseparable de Ana, cuya historia de amor sigue conmoviendo a Ecuador.