Así avanza la recuperación de Mariela Viteri tras aparatosa caída durante la grabación de su programa

La presentadora ecuatoriana Mariela Viteri sufrió una caída fortuita durante la grabación de su programa de YouTube, MarielaTv, el pasado 20 de agosto de 2025, en Quito. El incidente, ocurrido mientras intentaba colocar un termo de agua en el suelo, dejó a su colega Ivonne Lago momentáneamente sorprendida. Viteri, conocida por su carisma, relató que se encuentra en recuperación gracias a sesiones de acupuntura y ajustes en su rutina de ejercicios, manteniendo su optimismo característico.

Sesiones han aliviado dolencias

El percance tuvo lugar en un espacio improvisado del estudio, ya que la cabina radial habitual está en remodelación. Según Viteri, la caída ocurrió al agacharse para acomodar un termo, resbalando al intentar sostenerse de una mesa debido a la fricción de su pantalón contra la silla. “Tremenda caída, pero ya estoy con mi acupuntura. Ayer me pusieron 20 agujas en la espalda, incluso en lugares nuevos, y voy mejorando”, declaró la presentadora, destacando que las sesiones han aliviado el dolor en su cuello, hombros y zona lumbar.

Proceso de recuperación

Viteri, de 56 años, atribuyó parte de sus molestias a problemas previos de ciática, agravados por ejercicios intensos como levantamiento de pesas y crossfit. “He sufrido mucho de la ciática por mis entrenamientos. Ahora cambiaré a pesas más ligeras, pilates y natación. No dejaré el gimnasio porque me desmotiva”, explicó. La comunicadora enfatizó la importancia de chequeos médicos regulares para evitar complicaciones.

Este no es el primer incidente de este tipo para Viteri. El 2 de abril de 2025, durante la transmisión de Los hackers del espectáculo en Ecuavisa, resbaló en el estudio, golpeándose los glúteos y afectando nuevamente su ciática. En ambas ocasiones, la presentadora ha manejado los percances con profesionalismo.

Mariela aclara que caída no fue un show

Mariela Viteri descartó que la caída fuera un montaje para generar atención. “No es un show. Mis accidentes en cámara son por la algarabía que tengo. Esta vez fue por agacharme a poner el termo, y el espacio improvisado no ayudó”, aclaró. La presentadora señaló que la remodelación del estudio obligó al equipo a grabar en una esquina, lo que limitó el espacio para moverse con comodidad.

Apoyo del público ecuatoriano

La carismática presentadora, figura icónica de la farándula ecuatoriana, ha recibido múltiples mensajes de apoyo de sus seguidores tras el incidente. Con una trayectoria de más de tres décadas en medios, Viteri es reconocida por su cercanía con el público y su capacidad para transformar momentos incómodos en lecciones de resiliencia. A pesar de los contratiempos, continúa activa en MarielaTv y otros proyectos televisivos. Sus seguidores esperan verla pronto al 100% en sus plataformas, mientras ella promete mantener su energía frente a las cámaras.