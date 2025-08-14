COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Sicariato

Asesinos disfrazados de militares ejecutan a dos hombres en Puebloviejo

Tres hombres vestidos de militares irrumpieron en una vivienda de Puebloviejo y asesinaron con disparos a un joven y a su padrastro, generando conmoción comunitaria.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Asesinos disfrazados de militares ejecutan a dos hombres en Puebloviejo
Asesinos disfrazados de militares ejecutan a dos hombres en Puebloviejo

Redacción

Redacción ED.

Dos hombres fueron asesinados en Puebloviejo la madrugada del jueves, cuando tres sujetos vestidos de militares ingresaron a una vivienda en el recinto Las Casitas, parroquia San Juan. Las víctimas fueron identificadas como Walter Julio Ochoa Torres, de 22 años, y Geovanny Iván Barrios Heredero, de 47 años.

Ataque en plena madrugada en Puebloviejo

Según la investigación policial, los falsos uniformados llegaron alrededor de las 03h00 a la vivienda donde se encontraban las víctimas. Exigieron que se abriera la puerta y, tras ingresar, obligaron a los hombres a tirarse al suelo.

Enseguida, los agresores dispararon sin mediar palabras. Walter Ochoa recibió un impacto en la cabeza y dos en el cuello, mientras que Geovanny Barrios murió por un disparo en la cabeza. Posteriormente, los atacantes fotografiaron los cuerpos antes de huir.

Las primeras versiones señalan que los familiares, atemorizados, escucharon los disparos y vieron cómo los hombres abandonaban la vivienda sin robar pertenencias.

Testimonios de familiares

Lucía Torres, esposa de Geovanny y madre de Walter, relató entre lágrimas que los tres hombres se hicieron pasar por militares. “Nos dijeron que abriéramos la puerta. Apenas entraron, los tiraron al piso y dispararon. Luego tomaron fotos y se fueron”, declaró.

Por su parte, Margarita Barrios, hermana de la víctima mayor, señaló que el sábado fue la última vez que lo vio con vida en el centro de San Juan. Aseguró que Geovanny trabajaba en la hacienda Mano de Dios, de propiedad de ciudadanos chinos, y que no tenía problemas conocidos.

Investigación policial en Puebloviejo

La Policía Nacional informó que se mantienen las indagaciones para identificar a los responsables. Aunque no se han confirmado los motivos del ataque, se investiga si el crimen guarda relación con conflictos criminales en la zona.

El distrito de Puebloviejo, perteneciente a Los Ríos, ha registrado en los últimos meses un incremento de homicidios violentos vinculados a disputas entre grupos delictivos. Según datos oficiales, entre enero y agosto del 2025 se han reportado 65 muertes violentas en la provincia, 14 de ellas en esta jurisdicción.

Contexto de violencia en la provincia

Los Ríos se encuentra entre las cinco provincias con mayor índice de muertes violentas en el país. En particular, los cantones Puebloviejo, Babahoyo y Quevedo han sido escenario de crímenes cometidos con extrema violencia, como ejecuciones, ataques en viviendas y hallazgos de cuerpos abandonados en zonas rurales.

Expertos en seguridad señalan que los falsos uniformes, como en este caso, son una táctica recurrente para confundir a las víctimas y facilitar el ingreso a viviendas sin levantar sospechas (31).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre la reducción de asambleístas

El Ministro Reimberg lanza nuevo cuestionamiento a la Corte Constitucional

Estas son las 10 especialidades médicas con mayor cantidad de profesionales en el sistema de salud público de Ecuador

Plan de ahorros dentales: una alternativa para migrantes sin seguro en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre la reducción de asambleístas

El Ministro Reimberg lanza nuevo cuestionamiento a la Corte Constitucional

Estas son las 10 especialidades médicas con mayor cantidad de profesionales en el sistema de salud público de Ecuador

Plan de ahorros dentales: una alternativa para migrantes sin seguro en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional

Referéndum Ecuador 2025: esta es la pregunta y el anexo sobre la reducción de asambleístas

El Ministro Reimberg lanza nuevo cuestionamiento a la Corte Constitucional

Estas son las 10 especialidades médicas con mayor cantidad de profesionales en el sistema de salud público de Ecuador

Plan de ahorros dentales: una alternativa para migrantes sin seguro en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO