Asesinos disfrazados de militares ejecutan a dos hombres en Puebloviejo

Dos hombres fueron asesinados en Puebloviejo la madrugada del jueves, cuando tres sujetos vestidos de militares ingresaron a una vivienda en el recinto Las Casitas, parroquia San Juan. Las víctimas fueron identificadas como Walter Julio Ochoa Torres, de 22 años, y Geovanny Iván Barrios Heredero, de 47 años.

Ataque en plena madrugada en Puebloviejo

Según la investigación policial, los falsos uniformados llegaron alrededor de las 03h00 a la vivienda donde se encontraban las víctimas. Exigieron que se abriera la puerta y, tras ingresar, obligaron a los hombres a tirarse al suelo.

Enseguida, los agresores dispararon sin mediar palabras. Walter Ochoa recibió un impacto en la cabeza y dos en el cuello, mientras que Geovanny Barrios murió por un disparo en la cabeza. Posteriormente, los atacantes fotografiaron los cuerpos antes de huir.

Las primeras versiones señalan que los familiares, atemorizados, escucharon los disparos y vieron cómo los hombres abandonaban la vivienda sin robar pertenencias.

Testimonios de familiares

Lucía Torres, esposa de Geovanny y madre de Walter, relató entre lágrimas que los tres hombres se hicieron pasar por militares. “Nos dijeron que abriéramos la puerta. Apenas entraron, los tiraron al piso y dispararon. Luego tomaron fotos y se fueron”, declaró.

Por su parte, Margarita Barrios, hermana de la víctima mayor, señaló que el sábado fue la última vez que lo vio con vida en el centro de San Juan. Aseguró que Geovanny trabajaba en la hacienda Mano de Dios, de propiedad de ciudadanos chinos, y que no tenía problemas conocidos.

Investigación policial en Puebloviejo

La Policía Nacional informó que se mantienen las indagaciones para identificar a los responsables. Aunque no se han confirmado los motivos del ataque, se investiga si el crimen guarda relación con conflictos criminales en la zona.

El distrito de Puebloviejo, perteneciente a Los Ríos, ha registrado en los últimos meses un incremento de homicidios violentos vinculados a disputas entre grupos delictivos. Según datos oficiales, entre enero y agosto del 2025 se han reportado 65 muertes violentas en la provincia, 14 de ellas en esta jurisdicción.

Contexto de violencia en la provincia

Los Ríos se encuentra entre las cinco provincias con mayor índice de muertes violentas en el país. En particular, los cantones Puebloviejo, Babahoyo y Quevedo han sido escenario de crímenes cometidos con extrema violencia, como ejecuciones, ataques en viviendas y hallazgos de cuerpos abandonados en zonas rurales.

Expertos en seguridad señalan que los falsos uniformes, como en este caso, son una táctica recurrente para confundir a las víctimas y facilitar el ingreso a viviendas sin levantar sospechas (31).