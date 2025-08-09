Asesinato en Bellavista 3 de Manta eleva a 293 las muertes violentas en el distrito

Un hombre de 41 años fue asesinado la tarde de este sábado 9 de agosto en el barrio Bellavista 3, en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. El crimen, perpetrado por sujetos armados que dispararon contra la víctima y huyeron, eleva a 293 las muertes violentas registradas en el distrito Manta, que incluye los cantones Montecristi y Jaramijó, en lo que va del 2025.

La víctima fue identificada como Leonardo Javier Sornoza Intriago. Según información preliminar los agresores atacaron al hombre con varios disparos antes de escapar. Vecinos del sector alertaron de inmediato a las fuerzas del orden, quienes acudieron al lugar para realizar el levantamiento de indicios balísticos y proceder con las diligencias legales. Los restos de la víctima fueron trasladados al Centro Forense de Manta para la autopsia correspondiente. Hasta el momento no se ha revelado los posibles motivos del ataque.

Luego de este hecho se registró otro ataque armado en el Barrio 2 de Agosto, donde un hombre fue baleado y trasladado de urgencia hasta una casa de salud. Se desconoce su estado actual.

Escalada de violencia en Manta

El asesinato en Bellavista 3 se suma a otro hecho violento registrado el mismo sábado en la parroquia Los Esteros, en el barrio La Victoria, donde un adulto mayor fue víctima de un ataque armado cerca del mediodía. Según reportes, el hombre descansaba bajo un árbol cuando fue sorprendido por desconocidos que le dispararon y huyeron. Este segundo caso también está bajo investigación, y las autoridades recopilan evidencias para esclarecer los hechos.

En lo que va de agosto, el distrito Manta registra 10 muertes violentas, consolidándose como la zona más afectada por la criminalidad en la provincia de Manabí. Las estadísticas oficiales indican que, hasta la fecha, 293 personas han perdido la vida en hechos violentos en esta jurisdicción en 2025.

Inseguridad en la provincia de Manabí

La provincia de Manabí enfrenta un incremento sostenido de la violencia. Según datos policiales, los homicidios en la región están relacionados principalmente con el crimen organizado, el narcotráfico y ajustes de cuentas entre bandas. En julio de 2025, por ejemplo, una serie de ataques armados dejó más de 20 víctimas fatales en tres días, incluyendo masacres y asesinatos selectivos.

Acciones de la Policía Nacional

La Policía Nacional ha reforzado los controles en puntos críticos de Manta, con énfasis en la recolección de indicios y la identificación de sospechosos. En el caso de Bellavista 3, los agentes encontraron casquillos de bala en la escena, los cuales serán analizados para determinar el tipo de arma utilizada.

La situación en Manta sigue generando preocupación entre los habitantes, quienes exigen medidas más efectivas para frenar la violencia. (MK)