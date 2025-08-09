Asesinan a dos personas al interior de una urbanización en Daule, Guayas

Dos personas fueron asesinadas en la madrugada de este sábado en la urbanización privada Málaga 2, ubicada en la parroquia La Aurora, cantón Daule, provincia del Guayas. El ataque, perpetrado por sicarios armados alrededor de las 02:30, dejó como víctimas a dos miembros de una familia residente en el sector. Los delincuentes irrumpieron en la vivienda tras neutralizar a los guardias de seguridad y desactivar los sistemas de comunicación del condominio. La Policía Nacional acudió al lugar una hora después para iniciar las investigaciones.

El incidente comenzó cuando un grupo de hombres armados con armas de grueso calibre ingresó a la urbanización, ubicada en una zona residencial de Daule. Según el comunicado oficial de la Asociación de Residentes de Málaga 2, los atacantes redujeron al personal de seguridad en la garita de la manzana 17, villa 1, despojándolos de sus armas y teléfonos celulares. Además desconectaron los sistemas de comunicación, incluyendo radios y el DVR de las cámaras de seguridad. Posteriormente, los sicarios ingresaron a la residencia de las víctimas y ejecutaron múltiples disparos a quemarropa antes de huir.

Respuesta policial y limitaciones en la seguridad

La administración de la urbanización informó que el guardia de seguridad logró contactar al ECU 911 inmediatamente después del ataque, pero la respuesta policial se retrasó aproximadamente una hora. Al llegar, los agentes retiraron los cuerpos y recolectaron el DVR de las cámaras de seguridad para análisis. La Policía Nacional no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso. Sin embargo, las investigaciones preliminares apuntan a un posible ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras hipótesis.

La urbanización Málaga 2, conocida por ser una zona residencial de clase media-alta, había solicitado previamente mayor presencia policial debido al aumento de la inseguridad en el cantón Daule. Sin embargo, según el comunicado de la Asociación de Residentes, las autoridades informaron que solo cuentan con dos vehículos policiales para cubrir toda la parroquia La Aurora. La situación limita el patrullaje permanente en la zona. “Se está solicitando apoyo y resguardo policial permanente en la garita, pero se informa que debido a la escasez de recursos, esto no es posible”, indica el comunicado.

Inseguridad en la provincia del Guayas

El doble homicidio en Málaga 2 se suma a una serie de incidentes violentos en la provincia del Guayas. Según datos del Ministerio del Interior, en 2024, Guayas registró una tasa de homicidios de 47 por cada 100,000 habitantes.

La Asociación de Residentes de Málaga 2 expresó su compromiso de mantener informada a la comunidad a través de los canales oficiales de la urbanización. “Les aseguramos que se mantendrá informada a la comunidad sobre la situación a través de los medios oficiales”, señala el comunicado, firmado por la administración.