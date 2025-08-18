Asesinados supervisores de empresa bananera en vía Buena Fe-Quevedo

La mañana del 17 de agosto, Cicilio Gustavo Cotto Córdova (63) y Edison Javier Medina Riera (43) fueron asesinados en Buena Fe, Los Ríos, cuando circulaban en su camioneta doble cabina cerca del burdel Las Palmitas. El ataque, perpetrado por individuos que huyeron en una camioneta roja, se produce mientras se dirigían a una hacienda bananera, según confirmaron las autoridades.

Ataque mortal en carretera

Según los testimonios de conductores de la zona, dos sujetos descendieron de un vehículo rojo y dispararon sin mediar palabra contra los supervisores. La camioneta de las víctimas perdió el control tras las detonaciones y se estrelló contra un poste. Los balazos resultaron mortales, confirmando la Policía que ambos hombres fallecieron en el lugar.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Quevedo, donde familiares realizaron los trámites correspondientes. Los deudos expresaron su dolor y desconocimiento sobre los motivos que desencadenaron el ataque, resaltando la sorpresa ante la violencia.

Asesinados en Buena Fe: Indicios y primeras investigaciones

La Policía Nacional recopiló indicios balísticos en la escena y analiza las cámaras de seguridad del sector para identificar la ubicación de la camioneta roja y a los responsables. Extraoficialmente se ha mencionado que las víctimas podrían haber sido objeto de un intento de secuestro y asesinadas por resistirse.

El caso se encuentra en investigación. Las autoridades confirmaron que los occisos no tenían antecedentes penales y que el doble homicidio se suma a la preocupante cifra de violencia en Buena Fe. Solo en agosto, este cantón registra más de diez asesinatos, consolidándose como el tercero más violento de Los Ríos, detrás de Babahoyo y Puebloviejo.

Contexto de inseguridad

La actividad bananera domina Buena Fe, pero los delincuentes también generan incidentes de violencia vinculados a disputas territoriales y criminalidad organizada. La tendencia al alza de homicidios este mes refleja la urgencia de reforzar la seguridad vial y el monitoreo en rutas de transporte de personal y productos agrícolas.

Asesinados en Buena Fe: Impacto local y reacción comunitaria

Vecinos y allegados de las víctimas relataron su consternación por la brutalidad del ataque. La comunidad exige mayor presencia policial y acciones preventivas frente a la violencia que afecta al cantón. Por ahora, la Policía continúa con el rastreo de los agresores y mantiene operativos en carreteras y rutas cercanas a plantaciones bananeras. Los investigadores analizan cada detalle, desde indicios balísticos hasta testimonios de testigos, para reconstruir el hecho y detener a los responsables en este nuevo hecho violento en la provincia de Los Ríos (31).