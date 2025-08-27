COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Latinoamérica

Aseguran que Nicolás Maduro tiene un bunker con túneles, lujo y seguridad cubana para cuidarse de un ataque

Un refugio subterráneo, con túneles y seguridad cubana, sería la guarida de Nicolás Maduro en Caracas. El gobierno lo niega, pero filtraciones de desertores hablan de su existencia.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, es acusado por Estados Unidos de apoyar al narcotráfico
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, es acusado por Estados Unidos de apoyar al narcotráfico
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, es acusado por Estados Unidos de apoyar al narcotráfico

Jaime Ugalde

Redacción ED.

Jaime Ugalde

Redacción ED.

Periodista por vocación y profesión. Treinta y cinco años teniendo el privilegio de hacer cobertu... Ver más

[email protected]

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, usaría un búnker secreto en Fuerte Tiuna, conocido como Casa de los Pinos, donde pasaría sus noches protegido por túneles, agentes cubanos y tecnología de seguridad, según exfuncionarios, opositores y periodistas que han filtrado información desde 2017.

El búnker descubierto en Fuerte Tiuna

La supuesta existencia del refugio salió a la luz por testimonios como el del excomisario Iván Simonovis, quien en 2024 aseguró que Maduro duerme en la Casa de los Pinos. El complejo, construido inicialmente para Hugo Chávez, incluiría túneles que conectan hospitales, academias y puntos estratégicos de Caracas.

La periodista Maibort Petit, radicada en Estados Unidos, describió el lugar como “la guarida” de Maduro. Según ella, el sitio “más que un palacio es un símbolo de miedo y aislamiento”. La especialista subrayó que el área estaría rodeada de anillos de seguridad controlados por agentes cubanos.

Las investigaciones apuntan a que el refugio tendría entradas desde Tazón, la Academia Militar de Medicina y hasta accesos hacia el aeropuerto internacional de Maiquetía. Filtraciones periodísticas aseguran incluso que existe un gallinero interno dentro del complejo.

Un sistema de defensa multimillonario

Los informes periodísticos señalan que el búnker ocupa entre 10.000 y 15.000 metros cuadrados, con al menos cinco niveles subterráneos a más de 20 metros de profundidad. La infraestructura, inspirada en modelos cubanos y norcoreanos, estaría equipada para resistir bombardeos y ataques químicos.

Exguardias presidenciales entrevistados por la BBC en 2019 describieron puertas blindadas a prueba de explosiones nucleares, sistemas de filtración de aire y generadores capaces de mantener energía durante un año. También habría quirófanos, bodegas de alimentos, agua purificada y medicamentos.

El costo de estas instalaciones nunca fue confirmado. Sin embargo, se estimó que los búnkeres venezolanos habrían requerido entre 500 y 800 millones de dólares, financiados durante la era de Chávez y modernizados por Maduro.

Seguridad y lujos en un bunker bajo tierra

Desertores como Leamsy Salazar, exjefe de seguridad de Diosdado Cabello, confirmaron en 2020 que los refugios cuentan con sistemas de comunicación satelital ruso y chino, además de vínculos con radares del sistema S-300.

El complejo incluiría salas de conferencias, dormitorios, gimnasio y depósitos de combustible. Un desertor entrevistado por CNN aseguró que Maduro guarda en el búnker vino y cigarros cubanos, símbolos de un estilo de vida blindado al lujo.

Fuentes de inteligencia estadounidenses aseguran que estos espacios no solo funcionan como refugio presidencial, sino como centro de comando militar. “Almacenan armas y sirven de cuartel en caso de conflicto armado”, aseguró un informe filtrado en 2020.

Negación oficial del bunker

El régimen venezolano insiste en que estas denuncias son parte de la “propaganda imperialista”. Voceros cercanos a Maduro aseguran que la Casa de los Pinos no es más que una “infraestructura de defensa civil estándar”.

Diosdado Cabello ha descalificado a quienes denuncian la existencia de estas instalaciones. “Leamsy Salazar nunca fue mi jefe de seguridad y sus acusaciones son falsas”, afirmó años atrás en televisión.

El supuesto refugio gana relevancia en medio de nuevas sanciones. Este mes, el gobierno de Estados Unidos confiscó más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, acusado de liderar el Cartel de los Soles, considerado organización terrorista desde julio pasado. Maduro activó fuerzas para su defensa, ante lo que calificó como ataque del “imperialismo”.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Buscas trabajo? Más de 5.000 empleos esperan por ti en Ecuador

“Queremos humanizar los servicios de salud”: Lorena Baque sobre el nuevo refugio para madres en el Hospital Gustavo Domínguez

Vladimir Putin inicia una visita de cuatro días a China para fortalecer lazos bilaterales

Paraguay vs. Ecuador se jugará con el Defensores del Chaco lleno por las Eliminatorias

Prisión preventiva para 18 detenidos por el delito narcotráfico en operativo conjunto entre Ecuador y EE.UU.

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Buscas trabajo? Más de 5.000 empleos esperan por ti en Ecuador

“Queremos humanizar los servicios de salud”: Lorena Baque sobre el nuevo refugio para madres en el Hospital Gustavo Domínguez

Vladimir Putin inicia una visita de cuatro días a China para fortalecer lazos bilaterales

Paraguay vs. Ecuador se jugará con el Defensores del Chaco lleno por las Eliminatorias

Prisión preventiva para 18 detenidos por el delito narcotráfico en operativo conjunto entre Ecuador y EE.UU.

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Buscas trabajo? Más de 5.000 empleos esperan por ti en Ecuador

“Queremos humanizar los servicios de salud”: Lorena Baque sobre el nuevo refugio para madres en el Hospital Gustavo Domínguez

Vladimir Putin inicia una visita de cuatro días a China para fortalecer lazos bilaterales

Paraguay vs. Ecuador se jugará con el Defensores del Chaco lleno por las Eliminatorias

Prisión preventiva para 18 detenidos por el delito narcotráfico en operativo conjunto entre Ecuador y EE.UU.

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO