Asciende a nueve el número de muertos tras volcamiento de bus en Colta, Chimborazo

A nueve ascendió la cifra de muertos tras el volcamiento de un bus de la cooperativa Cita Express, que cubría la ruta Ambato–Guayaquil. El accidente ocurrió la tarde de este miércoles 27 de agosto de 2025, en el cantón Colta, en la provincia de Chimborazo, cuando el vehículo cayó por un barranco de unos 150 metros, informó el ECU 911.

Bus cayó a un barranco en Colta: cuerpos esparcidos en la pendiente

El ECU 911 Riobamba confirmó el accidente a través de un comunicado oficial, en el que indicó que el bus perdió estabilidad en una curva de la vía y se precipitó hacia una zona de difícil acceso. Nueve personas perdieron la vida, mientras que un número indeterminado de heridos fue trasladado a casas de salud cercanas.

En videos difundidos en redes sociales se observa al bus volcado de costado, con la estructura superior desprendida, en una hondonada cubierta de vegetación. Testigos y rescatistas reportaron que varios cuerpos quedaron tendidos entre el pasto y arbustos, lo que complicó las labores iniciales de atención.

Operativo de rescate continúa: heridos están siendo atendidos en hospitales de Chimborazo

Las labores de atención y rescate fueron coordinadas por el ECU 911, que despachó unidades del Ministerio de Salud Pública, Cuerpo de Bomberos de Colta y equipos de rescate. Parte de los pasajeros que habían quedado atrapados en el interior del bus fueron extraídos mediante maniobras técnicas de rescate vertical.

Aunque no se ha determinado el número total de personas heridas, se confirmó que varias se encuentran en estado crítico, y están siendo atendidas en hospitales de Riobamba y otras localidades cercanas.

Además, se realizaron tareas de búsqueda en la zona del barranco, ante la posibilidad de que otros ocupantes hubieran sido expulsados del vehículo durante la caída.

Antecedentes y situación en la vía

El bus siniestrado pertenece a la cooperativa Cita Express y había salido de Ambato con destino a Guayaquil. Según versiones preliminares, el accidente ocurrió en una curva pronunciada, sector donde ya se han reportado anteriores siniestros de tránsito.

Hasta el momento, no se ha confirmado la causa oficial del accidente, pero autoridades de tránsito analizan la posibilidad de fallas mecánicas, exceso de velocidad o condiciones climáticas adversas. Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) se encuentran en el sitio recabando evidencias.

La vía permaneció parcialmente cerrada mientras se ejecutaban las tareas de rescate y remoción del bus.

Condolencias y llamado a reforzar seguridad vial en Chimborazo

El accidente ha generado conmoción entre los familiares de las víctimas, algunos de los cuales acudieron al lugar al conocer la noticia. Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un reporte oficial con la lista de fallecidos y heridos.

El hecho revive el debate sobre la seguridad vial en rutas interprovinciales y la necesidad de mayor control en unidades de transporte público, especialmente en tramos de alta siniestralidad como los de la Sierra Centro.

Mientras tanto, el ECU 911 mantiene activo el monitoreo de la zona y se ha habilitado una línea de información para familiares de los pasajeros. (12)