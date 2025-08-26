Asamblea Nacional designa a Laura Flores para completar terna del Consejo de la Judicatura

La Asamblea Nacional designó a Laura Vanessa Flores Arias como segunda delegada de la Función Legislativa. Esto ocurrió el 26 de agosto de 2025, en el Pleno del Parlamento, con 85 votos afirmativos. La designación tiene como objetivo completar la terna para nombrar un vocal principal y su suplente en el Consejo de la Judicatura (CJ), para el periodo 2025-2031.

La decisión se dio en respuesta a una solicitud del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La renuncia de María Emilia Grijalva Reyes, previamente postulada, hizo necesario este nombramiento.

La designación de la Asamblea

La designación de la legisladora Laura Flores se realizó para dar respuesta a una resolución del CPCCS. El organismo de control solicitó a la Asamblea Nacional que se completara la terna. Esta terna es esencial para la designación de los vocales del CJ.

La renuncia irrevocable de la ciudadana María Emilia Grijalva Reyes, notificada por el CPCCS, creó una vacante. Grijalva Reyes había sido postulada dentro de la terna remitida por el Legislativo. La renuncia se formalizó en un documento oficial, fechado el 21 de agosto de 2025.

La legisladora Ana Belén Tapia presentó la moción para designar a Flores. En su intervención, Tapia destacó la experiencia de Flores en el ámbito jurídico. Flores es una profesional del Derecho, con especialización en Derechos Humanos y Derechos Políticos.

El debate también destacó su trayectoria en la administración pública. La Asamblea notificará oficialmente la resolución al CPCCS. Esta comunicación busca formalizar la designación y continuar con el proceso.

Estructura del Consejo de la Judicatura

La Constitución de la República establece la composición del Consejo de la Judicatura. El artículo 179 indica que el Consejo se integra con cinco delegados. Cada delegado tiene su respectivo suplente. Estos delegados provienen de ternas enviadas por diferentes instituciones del Estado.

La terna designada por el Pleno de la Asamblea Nacional es una de ellas. Las otras ternas son enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el fiscal general del Estado, el defensor público y la Función Ejecutiva.

El presidente de la Corte Nacional de Justicia preside el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es un órgano de gobierno de la Función Judicial. Su misión es la de administrar la carrera judicial de los jueces. También se encarga de la formación de los servidores judiciales. La designación de Flores es el paso más reciente en un proceso largo y planificado.

Proceso de selección de vocales

El proceso de selección y designación de vocales del Consejo de la Judicatura es un paso importante. El CPCCS es el ente encargado de llevar a cabo este proceso.

Este organismo solicita las ternas a las diferentes funciones del Estado. Con la designación de Laura Flores, la Asamblea Nacional cumplió con su parte.