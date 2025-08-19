Asamblea Nacional aborda crisis sanitaria denunciada en Santo Domingo

La asambleísta Viviana Veloz denunció el deterioro de los centros de salud en Santo Domingo, donde pacientes enfrentan falta de medicinas, agua potable y limpieza básica. Señaló que Santo Domingo vive una crisis sanitaria.

La asambleísta Viviana Veloz, representante de Santo Domingo de los Tsáchilas, recorrió el subcentro Asistencia Municipal y evidenció graves falencias como la falta de medicamentos, servicios básicos y mantenimiento. La inspección se realizó esta semana y busca visibilizar las deficiencias del sistema público de salud en la provincia.

Centros de salud en crisis

El recorrido reveló que el centro cuenta con apenas un 40% de stock de medicamentos, lo que obliga a los pacientes a regresar sin recibir tratamiento. “Como servidores públicos salimos afectados porque la gente cree que no queremos atenderlos, pero en realidad no tenemos insumos”, dijo una profesional de salud.

Además, la unidad odontológica permanece cerrada desde hace tres meses debido al daño en el compresor. El problema se repite después de un año de reparaciones insuficientes, dejando sin atención dental a los usuarios.

La falta de personal de limpieza agrava la situación. Según el reporte, el subcentro lleva seis meses sin aseo regular, lo que genera acumulación de basura y riesgo de infecciones para pacientes y médicos.

Crisis sanitaria en Santo Domingo: deficiencias en infraestructura y servicios básicos

El centro de salud tampoco cuenta con agua potable por la falta de un tanque y daños en la red interna. Los baños permanecen cerrados y el Club del Adulto Mayor inició una autogestión para instalar un tanque elevado que permita abastecer al establecimiento.

En materia de seguridad, los guardias llevan más de un mes sin recibir pago, lo que pone en riesgo la vigilancia del centro. A esto se suma que varias computadoras y aires acondicionados están dañados, dejando sin climatización áreas sensibles como vacunación, lo que compromete la conservación de insumos médicos.

Los problemas de infraestructura incluyen luces dañadas y extintores caducados, lo que significa que, en caso de emergencia, el centro no tendría condiciones mínimas para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores.

Acción en la Asamblea Nacional

Ante estas falencias, la legisladora gestionó que la crisis sanitaria de Santo Domingo sea incluida en el orden del día de la Asamblea Nacional. “Lo que encontramos en el subcentro no se puede normalizar. Este debería ser un lugar seguro para cuidar la vida de nuestra gente, pero está en completo abandono”, señaló Veloz en un video difundido en sus redes sociales.

La parlamentaria criticó la falta de presupuesto asignado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y exigió acciones inmediatas. “No hay medicinas, limpieza, agua, seguridad ni condiciones dignas. La salud no es un favor, es un derecho”, enfatizó.