Asamblea debate propuesta para combatir el lavado de activos en organizaciones sociales

La Asamblea Nacional analiza un proyecto de ley para detener el uso de organizaciones sociales en redes de corrupción y lavado de activos.
Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó en primer debate el Proyecto de Ley de Transparencia Social, enviado con urgencia económica por el presidente Daniel Noboa Azín. Esta iniciativa busca establecer un marco jurídico para la prevención, detección y control de flujos de capital irregulares, enfocándose en las organizaciones sociales sin fines de lucro.

La votación ocurrió en el Pleno y el proyecto regresa a la Comisión de Desarrollo Económico para el análisis de observaciones, antes de su segundo y definitivo debate. El objetivo central es combatir el lavado de activos, el narcotráfico y la minería ilegal que usan estas estructuras.

Un cerco a las economías criminales

La legisladora Valentina Centeno afirmó que las economías criminales mueven aproximadamente 30 mil millones de dólares anuales en el país. Durante la sustentación del informe, explicó que la criminalidad utiliza a las organizaciones sociales para lavar dinero, proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Asimismo, Centeno señaló que investigaciones de la Fiscalía revelan redes de corrupción. Estas canalizan dinero ilícito a través de organizaciones comunitarias fachada o donaciones millonarias a fundaciones, que luego son trianguladas a empresas de papel. La ley busca advertir y prevenir el uso indebido de estas organizaciones.

Legisladores como Alfredo Serrano y Gustavo Mateus coincidieron en la necesidad de combatir el lavado de activos. Sin embargo, Mateus observó que el proyecto introduce disposiciones tributarias no relacionadas con su objeto principal. Se aclaró durante el debate que la mayoría de organizaciones sociales realiza un trabajo legítimo y contribuye al desarrollo nacional.

Fortaleciendo el sistema de control

El proyecto de ley se alinea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El GAFI es una organización que combate el lavado de dinero a nivel global. Para mejorar el control, la ley propone clasificar a las organizaciones según su nivel de riesgo.

Además, busca crear un sistema unificado de información. Esto permitirá el control de donantes a fundaciones y el reporte de cuentas. De este modo, se busca una mayor transparencia en los flujos de capital, cerrando puertas a las economías ilícitas.

Puntos clave del debate

Los legisladores también abordaron otros temas relevantes durante la sesión. Se discutió la situación de los habitantes de zonas fronterizas, que requieren un Impuesto al Valor Agregado (IVA) diferenciado.

Igualmente, se habló sobre la ampliación del plazo para el registro en el sistema y el fortalecimiento de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Estas propuestas buscan adaptar la ley a la realidad social. Tras los aportes y observaciones, la Comisión de Desarrollo Económico elaborará el informe para el segundo debate.

 

