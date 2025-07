Arturo Moreno Encalada: "En la Asamblea Nacional debe haber razón para servir al pueblo, y para crear leyes que beneficien a la mayoría"

Arturo Moreno Encalada, exasambleísta y director del movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), analizó el actual escenario político ecuatoriano.

En una entrevista con El Diario abordó el tema de la juventud y experiencia en la nueva Asamblea Nacional, las controversias legales que enfrentan nuevas leyes, y la necesidad de una tercera vía política que represente a sectores aún no escuchados. Además, compartió su visión sobre la gestión del presidente Daniel Noboa y los retos que enfrenta el país en materia de seguridad y educación.

¿Cómo afecta a la nueva Asamblea Nacional que el poder esté concentrado en dos fuerzas políticas?

Ni siquiera la resiliencia me permite pensar que algo bueno vaya a pasar. No lo veo muy positivo, porque la juventud excesiva de los asambleístas de un bando contrasta demasiado con la madurez del otro. El pueblo decidió así, y no soy quién para decirle que está equivocado. En la Asamblea debe haber ideología, sí, pero primero pensamiento y razón para servir al pueblo, y para crear leyes que beneficien a la mayoría.

En el Legislativo se han aprobado leyes como la de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública, que actualmente enfrentan demandas de inconstitucionalidad. ¿Cómo observa esta situación?

Creo que debe haber expertos doctos que se pronuncien si estas leyes están fuera de norma o de ley, porque se han mezclado papas con peras. Según algunas personas, estas leyes no tienen coherencia entre su nombre y el objetivo que persiguen. He escuchado a destacados juristas que probablemente la Corte Constitucional las anule. Entiendo que el señor presidente está haciendo grandes esfuerzos y tiene objetivos importantes para el país. Esperemos que siga conquistando metas en beneficio del pueblo y que se les “chamusque la boca” a quienes desean que fracase.

Los partidos políticos o movimientos con menos del 5% de votos en las elecciones seccionales de 2027 serán eliminados del registro del Consejo Nacional Electoral. ¿Considera justa esta reforma?

Me parece bien, porque hay una proliferación excesiva de partidos políticos. Lo que veo mal es que alguien con poder económico se sienta dueño y señor para dominar a todos. Eso está mal. Pero que el sistema permita ir decantando y eliminando a los partidos que no tienen la aprobación del pueblo, me parece correcto. Si el pueblo no nos acepta, creo que debemos desaparecer. Y si eso ocurre, estaré conforme con lo que he hecho hasta ahora.

Bajo esta amenaza, ¿qué está haciendo el PID para seguir vigente en el escenario político nacional?

Estamos buscando que nuestros candidatos participen y ganen elecciones para manejar lo público de la mejor manera. Espero que el PID y su ideología lleguen al pueblo. En estas seccionales, queremos que nos conozcan mejor, que vean a nuestros candidatos, valoren nuestro esfuerzo y nos juzguen por nuestra labor.

¿Ya están trabajando con miras a las elecciones seccionales de 2027?

Sí, el PID ha comenzado a buscar opciones porque hay que encontrar una tercera vía. El anticorreísmo parece estar dando paso a un antinoboísmo, ya que muchas directivas del PID se han quedado con Noboa y allá están, lo cual respeto y considero válido. Pero nosotros tenemos nuestro propio camino y otra visión de gobernabilidad. Por eso estamos recuperando algunas directivas y formando nuevas.

¿La nueva generación de asambleístas tiene capacidad para legislar?

Sí, hay algunos con capacidad. Hay honrosas excepciones, aunque no voy a nombrarlas. Es notorio cuando hablan en televisión. Aspiro a que estas personas sean la piedra filosofal, la panacea que aglutine para que la gente piense con un poco de patriotismo.

El presidente Daniel Noboa ha emprendido una gira internacional logrando acuerdos en seguridad e inversión. ¿Cómo califica esta gestión?

Personalmente, deseo que tenga los mejores resultados. Ojalá logre al menos un 50% de éxito, lo cual sería muy positivo. A pesar de las malas lenguas que critican en medios y redes, me alegraría que alcance la mitad de los objetivos que persigue en el exterior y que Ecuador se renueve. Espero que mejoremos y ruego a Dios que nuestro presidente tenga un mejor performance (desempeño).

¿Cómo ve el panorama político del país?

Es difícil hacer una abstracción concreta, pero la situación es muy penosa. Diría que estamos muy mal. Espero que el presidente Noboa haga sus mejores esfuerzos para frenar la ola delictiva, porque el país ya no da abasto. Hay una diáspora de personas que salen por temor a la violencia, secuestros, extorsiones, asesinatos y sicariatos. Esto es invivible. Por eso, hago un llamado al presidente y a su equipo para que trabajen con empeño y recuperen la confianza del pueblo, porque si no, serán como una estrella fugaz que apareció y desapareció.

¿Qué nos hace falta como nación?

Más inversión en educación. El presidente debe incrementar el presupuesto educativo. Eso nos ayudará a todos, porque el pensamiento del hombre educado es superior al del hombre agreste, al que no ha tenido oportunidades. En Ecuador tenemos muchos diamantes en bruto que debemos pulir.

¿Cómo evalúa Arturo Moreno Encalada su gestión en la Asamblea?

Estuve desde el 17 de noviembre de 2023 hasta el 13 de mayo de 2025. Hasta el 31 de diciembre de 2024, logramos aprobar dos leyes importantes: una para la protección del adulto mayor y otra para mejorar el cobro de deudas en la Contraloría, buscando mayor eficiencia, ya que esos cobros se demoran años. Creo que hice un buen trabajo gracias a mis asesores y compañeros. No soy abogado, soy ingeniero, pero di lo mejor por quienes confiaron en mí y votaron por el PID.

Recientemente participó en un evento internacional. ¿Qué tal la experiencia?

Tuve la suerte de estar en Uzbekistán, en un foro de países no alineados, donde se abordaron temas cruciales como la contaminación ambiental y el empoderamiento de la mujer en la política y en el mundo empresarial. Fue muy grato intervenir en ese foro porque hace crecer al político y a la persona. Para mí, fue una experiencia enriquecedora que no habría tenido sin el apoyo del pueblo que me eligió.