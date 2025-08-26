Arsenal se adelanta al Tottenham: Piero Hincapié da el sí a Arteta

Piero Hincapié, defensor ecuatoriano de 23 años, llegó a un acuerdo personal con el Arsenal este lunes en Londres, según confirmó el periodista Fabrizio Romano. El club inglés trabaja ya en una oferta formal para cerrar el fichaje.

Se va Kiwior y llega Piero Hincapié

La noticia llegó con el sello de Fabrizio Romano, el periodista italiano especializado en transferencias. Romano escribió: “Piero Hincapié ha dicho sí al Arsenal y se han acordado términos personales, ¡trato a largo plazo listo!”.

El tricolor, pieza clave del Bayer Leverkusen en las últimas temporadas, priorizó el proyecto de Mikel Arteta por encima de otras opciones. “Entiendo que Hincapié favorece al #AFC y Arteta también lo ve como un fichaje ideal”, insistió Romano. El plan del Arsenal contempla un acuerdo con cesión inicial y obligación de compra, mecanismo que se daría por la inminente salida de Jakub Kiwior al Porto.

Mientras tanto, Tottenham había lanzado una propuesta similar: préstamo con obligación de compra por 60 millones de euros (65,1 millones de dólares) a pagar en 2026. Los Spurs incluso comenzaron a negociar condiciones personales con el entorno del jugador, pero según Romano Hincapié prefirió vestir la camiseta roja de Londres.

Las estadísticas de Hincapié que seducen

El interés no es casual. Con apenas 23 años, el defensor de Esmeraldas se ha posicionado entre los más cotizados de Europa. Sus números en la Bundesliga lo respaldan: percentil 93 en acarreos progresivos, 86 en duelos defensivos ganados y 83 en pases adelantados completados. Ningún central sub-23 del mundo dio más pases clave (11) en la temporada 2024/25.

Este rendimiento explica por qué el Arsenal lo ve como un refuerzo estratégico. Su versatilidad para jugar como central o lateral izquierdo encaja en el sistema de Arteta, que exige salida limpia y presión alta.

Periodistas reaccionan ante posible pase al Arsenal

El anuncio generó un torbellino de opiniones en Ecuador. El periodista Germán Gallardo analizó: “Si se lo mira como proyecto deportivo, el Arsenal es conveniente, pero si busca jugar más minutos, Tottenham le ofrece mayor espacio”.

Para Carlos Víctor Morales, la Premier League será el escenario perfecto: “El fútbol inglés le va a ayudar a elevar su nivel. Tiene condiciones para consolidarse en esa liga”.

No todos ven a Arsenal como destino ideal. El comunicador José Alberto Molestina cree que el ecuatoriano debería apuntar al Chelsea, mientras Kevin Verdezoto recordó que salir de Leverkusen es lo urgente: “Si han visto 20 minutos del Bayer 2025 se darán cuenta de que Hincapié tiene razón en querer irse. Es un equipo desmantelado”.

¿El Leverkusen dejó de ser atractivo?

El Bayer Leverkusen, debilitado tras la salida de Xabi Alonso al Real Madrid y bajo el mando de Erik ten Hag, no atraviesa su mejor momento. El equipo alemán perdió piezas clave y dejó de ser el proyecto competitivo que sedujo a Hincapié en 2021.

En contraste, el Arsenal pelea por la Premier League y compite en Champions League, un escenario que podría catapultar al ecuatoriano a la élite mundial. Sin embargo, la competencia en la defensa londinense es feroz: Gabriel, Saliba, Calafiori, Mosquera y Lewis-Skelly ya integran la zaga.

El reto de Piero será ganar minutos y demostrar que su talento lo convierte en indispensable. La decisión, marcada por ambición y proyección, abre un nuevo capítulo en su carrera y mantiene expectante a Ecuador, que sigue cada movimiento de uno de sus defensores más cotizado.