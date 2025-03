Compártelo con tus amigos:

¡El certamen Miss Universo Ecuador 2025 ya arrancó con todo! 19 chicas espectaculares firmaron contratos y sueñan con destronar a Mara Topic en una competencia llena de glamour.

Este lunes 24 de marzo de 2025, el CNB Ecuador (Concurso Nacional de Belleza) dio el pitazo inicial al certamen que elegirá a la próxima Miss Universo Ecuador, la sucesora de la guayaquileña Mara Topic Verduga. 19 candidatas de todo el país firmaron contratos en el hotel Oro Verde para encontrar a la reina que nos representará en el escenario mundial y, quién sabe, ¡quizás traiga la corona a casa!

La tarde del lunes, CNB Ecuador puso primera con un anuncio en redes que emocionó a todos. En Instagram, subieron un video donde las 19 candidatas oficiales, entre 20 y 34 años, firmaron sus contratos en el hotel Oro Verde de Guayaquil. El grupo, presentado el pasado 27 de febrero, está listo para darlo todo bajo la dirección de Tahiz Panus, la mente detrás del concurso. “¡Arranca el Concurso Nacional de Belleza 2025!“, gritaron en la publicación, y los fans ya están prendidos.

Tahiz Panus no se anda con rodeos. En el video, dejó claro el objetivo: “Miss Universo nos importa y que nuestra próxima Miss Universo Ecuador pelée realmente poder ganar”. Nada de conformarse con clasificar, ella sueña en grande: ¡el primer lugar! Y con este nivel de ambición, las candidatas saben que tienen que brillar como nunca.

Listas para conquistar en el Miss Universo Ecuador

Las 19 aspirantes vienen de todos los rincones del país, trayendo belleza, talento y ganas de hacer historia. Con edades entre 20 y 34 años, este año el certamen sigue rompiendo moldes, abriendo las puertas a mujeres diversas, sin importar estado civil o maternidad. En X, los comentarios no se hicieron esperar: “¡Qué nivel de candidatas, Ecuador va por todo!”. Otro usuario, @BellezaEc, dijo: “Esto pinta épico, ojalá la corona se quede en casa”.

Mara Topic Verduga, la actual reina, dejó la vara alta tras su reinado. Ahora, estas 19 chicas tienen el reto de superarla y poner a Ecuador en el radar internacional. Comparado con años anteriores, como el 2024 cuando Mara se coronó en Machala, este 2025 promete más emoción y un nivel de competencia brutal . La firma de contratos fue solo el comienzo; pronto vendrán pasarelas, retos y esa noche final que nos tendrá a todos pegados a la pantalla.

¿Qué paso con la candidata que se retiró?

El 27 de febrero cuando se anunciaron las candidatas oficiales, la lista contaba con 20 mujeres, pero en la firma de contrato solo anunciaron a 19. Y es que Ana Delgado se retiró de la contienda, así lo manifestó en sus redes sociales el domingo 23 de marzo.

“Quiero comenzar agradeciendo de corazón a todas las personas que me han brindado su apoyo. Hoy, lamentablemente, debo comunicarles que, por motivos de fuerza mayor, no podré participar en CNB Ecuador Agradezco profundamente a la organización por la oportunidad que me brindaron. También quiero agradecerles por sus mensajes llenos de cariño y apoyo. Los llevaré siempre en mi corazón y me los guardaré con esperanza para el próximo año, si Dios lo permite“, escribió la estudiante de derecho.

Kerlley Ponce