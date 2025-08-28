COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Ariel Graziani regresa como presidente del Delfín SC

Nuevo grupo inversor impulsará estabilidad financiera del equipo manabita.
Ariel Graziani, presidente de Delfín SC.
Ariel Graziani, presidente de Delfín SC.
Ariel Graziani, presidente de Delfín SC.
Ariel Graziani, presidente de Delfín SC.

Gonzalo López Mero

Redacción ED.

El Delfín SC, anunció el retorno de Ariel Graziani como presidente, lo hizo por medio de sus redes sociales. Graziani, argentino de 53 años y exfutbolista de la selección ecuatoriana con 45 goles en 76 partidos entre 1997 y 2006, regresa tras dejar el cargo en julio de 2025. 

Su salida generó incertidumbre, pero ahora vuelve para estabilizar al “Cetáceo” en un momento crítico de la temporada. Además de su regreso, Graziani reveló la llegada de un nuevo grupo inversor, cuyo objetivo principal es fortalecer la economía de la institución manabita y brindar estabilidad financiera. 

“Volvemos con energías renovadas y con un proyecto serio. El Delfín SC necesita solidez y visión a largo plazo, y este grupo de inversión será fundamental para alcanzar nuestros objetivos”, afirmó Graziani en una diálogo con el periodista Ligner Mendoza.

Delfín SC coquetea con el cuadrangular por la permanencia en la LigaPro

La inversión en Delfín SC

El plan detallado incluye mejoras en la gestión financiera para evitar deudas acumuladas. El grupo inversor, aún sin nombres divulgados, aportará capital para cubrir salarios pendientes. Deportivamente, Delfín SC ocupa el décimo segundo lugar en la Liga Pro con 28 puntos tras 26 jornadas.

Este regreso genera optimismo entre la hinchada de Delfín SC, que recuerda el éxito de 2019, cuando Delfín ganó su único título nacional. La estabilidad financiera es crucial para darle tranquilidad a los jugadores. Los cetáceos se alistan para jugar el lunes 1 de septiembre en el estadio Jocay ante Libertad.

