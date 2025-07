Ariana Grande descarta retiro musical y anuncia gira mundial para 2026

Ariana Grande sorprendió a sus seguidores al afrontar recientes rumores sobre su posible retiro de la música e informar detalles sobre su regreso a los escenarios. A pesar de mantener su enfoque en el próximo estreno de la cinta “Wicked: For Good”, la cantante no ha descuidado su pasión por la música.

Por medio de su cuenta de Instagram, la intérprete de temas como “Breathin’” y “God is a Woman” compartió un emotivo video que recopiló su paso por la MET Gala 2024. Este material incluyó un mensaje donde Ariana Grande dejó claro que su faceta artística sigue vigente y que pronto sus fans la verán cantar de nuevo.

Ariana Grande reafirma su compromiso con la música

La artista remarcó su compromiso al responder: “Es muy tonto de su parte asumir que, solo porque tengo mis manos llenas con muchas cosas, planeo abandonar el canto y la música”.

Música como motor de vida

Ariana Grande confesó que la música es su “línea de vida” y encuentra satisfacción en equilibrar su carrera como actriz sin descuidar lo que denomina su mayor pasión. Actualmente, aunque su agenda se mantiene apretada, prioriza ambos caminos profesionales y experimenta una etapa llena de gratitud, emoción e inspiración.

“Puede que no se vea exactamente como era antes, pero prefiero cómo se ve en mi cabeza. Me estoy divirtiendo. Me siento agradecida, emocionada e inspirada”, compartió la cantante en redes sociales. Ariana Grande demuestra así que la música sigue siendo esencial para su desarrollo personal y profesional.

Anuncio de gira para 2026

En este mismo video, Ariana Grande lanzó una noticia que emocionó a sus admiradores: planea realizar una gira mundial en 2026. Explicó que busca “un equilibrio entre muchos proyectos y emprendimientos que me encantan, y hacerlo a mi manera… así que estoy trabajando en un plan para cantar para todos ustedes el próximo año, incluso si es solo por un poco. Los amo”.

Sus declaraciones motivaron mensajes de apoyo en redes sociales. “¡Ha sido maravilloso verte evolucionar y crecer! Mereces continuar esa evolución y viaje hacia el próximo capítulo de tu inspiradora carrera. Te estaremos animando en el proceso”, escribió un fan, reflejando el enorme impacto de la música de Ariana Grande en su comunidad global.