Argentina denuncia fraude en examen de residencias por médicos extranjeros

El Gobierno de Argentina presentó una denuncia penal contra un grupo de médicos, en su mayoría ecuatorianos, por presunto fraude en el Examen Único de Residencias Médicas, según anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni. La medida responde a irregularidades detectadas en los puntajes de varios postulantes extranjeros, que habrían utilizado métodos fraudulentos para obtener calificaciones inusualmente altas. La denuncia, presentada ante la justicia, busca garantizar la transparencia en el acceso a residencias médicas y proteger la calidad del sistema de salud argentino.
¿Cómo nace el escándalo de las residencias?
El escándalo se desató tras la detección de puntajes anómalos en el examen, que cada año rinden aproximadamente 18.000 médicos para acceder a especialidades en el sistema de salud. Este año, varios de los primeros lugares fueron ocupados por médicos ecuatorianos, lo que levantó sospechas entre las autoridades.
Según el ministro de Salud, Mario Lugones, “las notas obtenidas no corresponden con los antecedentes académicos ni con el rendimiento histórico de sus universidades”. Uno de los casos más graves involucró a un postulante ecuatoriano que utilizó lentes especiales para grabar clandestinamente la prueba. Es decir, logró una calificación de 92 sobre 100. El video, que se viralizó en redes sociales, mostró claramente el rostro del implicado y el mecanismo utilizado.
“El que la hace, la paga”
“Este no fue un error técnico, fue un fraude”, afirmó Lugones, quien enfatizó que estas prácticas perjudican a los médicos que se preparan honestamente. Adorni, por su parte, señaló en su cuenta de X: “No se permitirá que se acceda a cargos médicos de manera fraudulenta, poniendo en riesgo la vida de todos. El que la hace, la paga”.
Como resultado de una revisión exhaustiva, el Gobierno determinó que al menos 141 postulantes, en su mayoría extranjeros, deberán rendir nuevamente el examen. En los casos donde el fraude fue comprobado, los implicados enfrentarán procesos judiciales sin posibilidad de repetir la prueba.
Un requisito para acceder a especialidades en Argentina
El Examen Único de Residencias Médicas es un requisito clave para acceder a especialidades en Argentina, un país reconocido por su riguroso sistema de formación médica. La detección de estas irregularidades ha generado un debate sobre la supervisión de los procesos de evaluación y la validez de los títulos otorgados por universidades extranjeras. En particular, las instituciones formativas de Ecuador han quedado bajo escrutinio, aunque las autoridades argentinas no han señalado a ninguna universidad específica.
El Consejo Nacional de Residencias, en conjunto con el Ministerio de Salud, ha anunciado medidas para reforzar la seguridad del examen, incluyendo tecnologías de monitoreo avanzadas y una revisión más estricta de los antecedentes académicos de los postulantes. Mientras tanto, el proceso legal seguirá su curso para determinar las sanciones correspondientes, que podrían incluir inhabilitaciones para ejercer la medicina en Argentina.