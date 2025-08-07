Argentina denuncia fraude en examen de residencias por médicos extranjeros

El Gobierno de Argentina presentó una denuncia penal contra un grupo de médicos, en su mayoría ecuatorianos, por presunto fraude en el Examen Único de Residencias Médicas, según anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni. La medida responde a irregularidades detectadas en los puntajes de varios postulantes extranjeros, que habrían utilizado métodos fraudulentos para obtener calificaciones inusualmente altas. La denuncia, presentada ante la justicia, busca garantizar la transparencia en el acceso a residencias médicas y proteger la calidad del sistema de salud argentino.

¿Cómo nace el escándalo de las residencias?

El escándalo se desató tras la detección de puntajes anómalos en el examen, que cada año rinden aproximadamente 18.000 médicos para acceder a especialidades en el sistema de salud. Este año, varios de los primeros lugares fueron ocupados por médicos ecuatorianos, lo que levantó sospechas entre las autoridades.

Según el ministro de Salud, Mario Lugones, “las notas obtenidas no corresponden con los antecedentes académicos ni con el rendimiento histórico de sus universidades”. Uno de los casos más graves involucró a un postulante ecuatoriano que utilizó lentes especiales para grabar clandestinamente la prueba. Es decir, logró una calificación de 92 sobre 100. El video, que se viralizó en redes sociales, mostró claramente el rostro del implicado y el mecanismo utilizado.

“El que la hace, la paga”