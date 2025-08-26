Argentina declara al Cartel de los Soles como organización terrorista

El Gobierno de Argentina declaró al Cartel de los Soles, grupo vinculado por Estados Unidos al presidente venezolano Nicolás Maduro, como organización terrorista internacional. La medida, anunciada este martes 26 de agosto, busca limitar las actividades ilícitas del grupo y reforzar la cooperación internacional contra el crimen organizado. La decisión alinea a Argentina con países como Estados Unidos, Ecuador y Paraguay, que recientemente han tomado acciones similares.

La resolución, coordinada entre los ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad y Justicia, se sustenta en informes que documentan actividades transnacionales del cártel, como narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales. Además, se señala su conexión con otras redes criminales en la región. La incorporación del grupo al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) permitirá aplicar sanciones financieras y restricciones operativas para impedir que el sistema financiero argentino sea utilizado con fines ilícitos.

Medidas para fortalecer la seguridad nacional

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, comunicó la decisión a través de la red social X: “Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace las paga”.

Argentina se suma así a una iniciativa regional que busca desarticular redes criminales transnacionales. Según un comunicado oficial, la medida fortalece los mecanismos preventivos y sancionatorios frente al financiamiento del terrorismo. Además, promueve la colaboración con socios internacionales y reafirma el compromiso del país con la paz y la estabilidad hemisférica, en cumplimiento del derecho internacional.

Situación internacional y antecedentes

La declaración se produce en un contexto de creciente presión internacional contra el Cártel de los Soles. Estados Unidos, que lidera la ofensiva contra el grupo, ha acusado a Nicolás Maduro de encabezar esta red, incrementando recientemente la recompensa por información que facilite su captura a 50 millones de dólares. Además, Washington ha desplegado buques en el Caribe para combatir el narcotráfico.

Ecuador y Paraguay también han designado al cártel como organización terrorista en las últimas semanas, siguiendo la línea de Estados Unidos. Según reportes, el Cártel de los Soles opera desde la década de 1990, utilizando infraestructura militar venezolana para facilitar el tráfico de cocaína hacia mercados en Centroamérica, México y Estados Unidos, además de actividades como contrabando de combustible y minería ilegal.

Impacto de la medida

La inclusión del cártel en el RePET habilita al Gobierno argentino a congelar activos y restringir transacciones financieras de personas o entidades vinculadas al grupo. Aunque no hay registros públicos de operaciones del cártel en Argentina, la medida preventiva busca proteger el sistema financiero nacional y fortalecer la seguridad regional mediante una mayor coordinación con aliados internacionales.