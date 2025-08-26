Apple analiza integrar la IA de Google Gemini en Siri para 2026

Apple analiza incorporar la Inteligencia Artificial de Google Gemini en la nueva versión de Siri, con el fin de potenciar sus servicios digitales y personalizados. La compañía dirigida por Tim Cook planea el lanzamiento de un asistente renovado en la primavera de 2026 con mejoras significativas.

El rediseño de Siri promete ofrecer funciones más inteligentes y útiles gracias al uso de un modelo propio de lenguaje y la tecnología Apple Intents. Esta estrategia busca diferenciar a Apple en la carrera de la IA generativa que marcan Google, OpenAI y Anthropic.

Apple explora alianzas para un Siri más competitivo

Los ejecutivos de Cupertino mantienen conversaciones con compañías como Anthropic y OpenAI, con el objetivo de entrenar modelos en la infraestructura de la nube de Apple. Estas alianzas permitirían fortalecer el asistente digital con mayor rapidez y con servicios más eficientes.

Sin embargo, Apple no descarta la integración de Google Gemini como núcleo de la nueva Siri. Según Bloomberg, las conversaciones avanzan para definir un modelo de IA que se ejecute en servidores propios de la empresa.

Google prepara su tecnología para Apple

Las fuentes señalan que Google ya entrena un modelo específico de Gemini para ajustarse a los estándares de Apple. La intención es que la tecnología alimente la próxima Siri, sumándose a la estrategia de Apple Intelligence, que también contempla el uso de ChatGPT.

A pesar de los avances, Apple todavía evalúa si seguirá con modelos internos o si incorporará de manera definitiva tecnología de terceros. Esta decisión marcará el futuro del asistente digital más usado en el ecosistema iOS.

Siri tendría dos versiones en desarrollo

Según Mark Gurman, Apple trabaja en dos proyectos paralelos. La versión Linwood utiliza modelos propios, mientras que la versión Glenwood aprovecha IA externa para mejorar su funcionamiento. Esta doble vía refleja la intención de la compañía de mantener flexibilidad en su apuesta.

La posible alianza con Google no sería la primera entre ambas compañías. El buscador ya es el predeterminado en Safari, acuerdo que ha levantado investigaciones en Estados Unidos por prácticas de competencia.

Apple Intelligence suma más integraciones

Además del interés en Google Gemini, Apple prepara la llegada de ChatGPT a sus herramientas de Apple Intelligence. Estas integraciones buscan que los usuarios cuenten con asistentes más avanzados y experiencias digitales personalizadas, reforzando el ecosistema tecnológico de la empresa.

Con esta estrategia, Apple intenta recuperar terreno frente a gigantes de la IA y posicionar a Siri como un asistente renovado con inteligencia de última generación en 2026.