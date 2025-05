Aportes y beneficios del agua de coco para la salud

El agua de coco, bebida natural obtenida del fruto verde del cocotero, se destaca por su riqueza en nutrientes esenciales que promueven la hidratación y la salud general. Consumida por millones en todo el mundo, esta bebida contiene electrolitos, vitaminas y minerales. Según estudios científicos, ofrecen beneficios como la reposición de líquidos, el apoyo cardiovascular y la mejora del metabolismo. Su popularidad ha crecido en México y otros países, impulsada por su perfil saludable y su versatilidad.

El agua de coco es rica en potasio, magnesio, calcio, sodio y vitamina C, nutrientes que la convierten en una alternativa natural a las bebidas deportivas. Un estudio publicado en el Journal of the International Society of Sports Nutrition (2012) encontró que el agua de coco es tan efectiva como las bebidas isotónicas para rehidratar el cuerpo tras el ejercicio, debido a su balance de electrolitos. Además, su bajo contenido calórico la hace atractiva para quienes buscan opciones saludables.

Composición nutricional del agua de coco

El agua de coco contiene aproximadamente 94% de agua, lo que la convierte en una bebida altamente hidratante. Por cada 100 ml, aporta alrededor de 19 kcal, 3.7 g de carbohidratos, 0.7 g de proteína y cantidades mínimas de grasa. Su contenido de potasio (250 mg por 100 ml) es superior al de muchas frutas, lo que contribuye a regular la presión arterial. Asimismo, el magnesio y el calcio presentes apoyan la función muscular y ósea.

“El agua de coco es una fuente natural de electrolitos, ideal para la recuperación tras actividades físicas intensas”, explica la doctora Anika Patel, nutricionista de la Universidad de Harvard. Sin embargo, Patel advierte que no debe reemplazar al agua potable en la dieta diaria, ya que su consumo excesivo puede aportar azúcares innecesarios.

Beneficios comprobados para la salud

Entre los beneficios más estudiados del agua de coco está su capacidad para mejorar la hidratación. Un ensayo clínico de la American Journal of Emergency Medicine (2016) demostró que el agua de coco es eficaz para tratar la deshidratación leve en pacientes con diarrea. Además, su contenido de antioxidantes, como la vitamina C, ayuda a combatir el estrés oxidativo, según un estudio de la Food Chemistry Journal (2018).

Otro beneficio relevante es su impacto en la salud cardiovascular. El potasio presente en el agua de coco puede reducir la presión arterial en personas con hipertensión, según investigaciones de la West Indian Medical Journal (2014). No obstante, los expertos enfatizan que estos efectos son complementarios y no sustituyen tratamientos médicos.

“El agua de coco ofrece beneficios reales, pero su consumo debe ser moderado y formar parte de una dieta equilibrada”, señala el doctor Carlos Méndez, especialista en nutrición de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Usos del agua de coco

En Ecuador, el agua de coco es una bebida tradicional en regiones costeras donde se consume fresca directamente del coco. Su comercialización en envases ha permitido que llegue a supermercados y gimnasios, promovida como una bebida funcional. Sin embargo, las autoridades sanitarias recomiendan verificar que los productos envasados no contengan azúcares añadidos, ya que esto puede reducir sus beneficios.

A nivel global, el mercado del agua de coco ha crecido exponencialmente, con un valor estimado de 4.7 mil millones de dólares en 2023, según la consultora Grand View Research. Este auge refleja la demanda de bebidas naturales, aunque los expertos instan a los consumidores a informarse sobre su composición nutricional.