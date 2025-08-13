Anuncian intervención militar en tres hospitales de Guayaquil por seguridad y denuncias

Las Fuerzas Armadas intervendrán tres hospitales en Guayaquil. Este anuncio lo hizo el ministro de Salud, Jimmy Martin, el martes 12 de agosto de 2025. La medida se tomó tras la muerte de doce recién nacidos en el Hospital Universitario.

La intervención busca mejorar la seguridad de pacientes y personal, además de enfrentar denuncias de redes de corrupción. El ministro también informó sobre una investigación externa con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Investigación externa con la OPS

Una comisión externa investigará los fallecimientos de los 12 neonatos. Este equipo de expertos incluirá epidemiólogos, neonatólogos y pediatras de la academia. Contarán con el apoyo de la OPS. “Esto nos va a permitir conocer los eventos con total independencia y transparencia,” dijo el ministro Martin. El objetivo principal es fortalecer la prevención y seguridad del paciente en los hospitales.

El caso se hizo público la semana pasada. Un medio local reportó 18 muertes en el Hospital Universitario. Se sospechaba de una infección por la bacteria Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa (KPC). La bacteria habría sido contraída por el uso de cánulas nasales reutilizadas.

El Ministerio de Salud aclaró que los fallecimientos fueron 12 y ocurrieron en julio. Además, afirmó que solo dos de estas muertes podrían atribuirse a la bacteria.

El ministro Martin explicó que los neonatos fallecidos presentaban complicaciones al nacer. Mencionó bajo peso, prematuridad o inmadurez extrema. Estas condiciones afectan su estabilidad clínica. Martin aseguró que el hospital activó una alerta epidemiológica.

Se implementaron protocolos para evitar la propagación de la bacteria. El ministro negó la falta de insumos médicos. Esta falta había sido denunciada por el Colegio de Médicos de Guayas. Además, descartó que se usaran cánulas en casos de nacimientos muy prematuros.

Presencia militar en hospitales

Los tres hospitales intervenidos son el Hospital Universitario, Monte Sinaí y Guasmo Sur. Los tres están en Guayaquil. Gerentes de la Armada liderarán los centros. Un equipo de unas diez personas acompañará a estos gerentes. Se encargarán de áreas claves. Estas incluyen jurídico, talento humano, financiero y bodega.

La intervención militar busca garantizar la seguridad en estos centros médicos. Las autoridades esperan que la presencia de las Fuerzas Armadas frene las supuestas redes de corrupción. La Fiscalía ya abrió una investigación. El ministro confirmó que colaborarán con la Fiscalía. Buscan esclarecer las causas y a los posibles responsables de las 12 muertes.