Antonio Valencia revela deuda pendiente de Liga de Quito tras su paso por el club

Antonio Valencia, figura icónica del fútbol ecuatoriano y exjugador de clubes como El Nacional, Manchester United y Liga de Quito, sorprendió este martes 8 de julio al revelar que el equipo albo aún le adeuda dinero correspondiente a su paso por el club entre junio de 2019 y julio de 2020. El “Toño”, expresó su frustración por la demora en el pago. Aaunque destacó su paciencia y el cariño que mantiene hacia la hinchada de Liga de Quito.

Antonio Valencia, quien brilló durante su año con los albos, logró conquistar la Copa Ecuador 2019 y la Supercopa Ecuador 2020. Además obtuvo el vicecampeonato de la Liga Pro 2019. Sin embargo, su salida del club se dio de mutuo acuerdo en julio de 2020, en medio de problemas económicos derivados de la pandemia.

Lo que no se sabía hasta ahora es que Liga de Quito no había cumplido con todas las obligaciones financieras hacia el jugador. “Liga me sigue debiendo desde que salí, son cuatro o cinco años, ya he perdido la cuenta. Me siguen debiendo, a la hinchada de Liga le tengo aprecio, mucho cariño y he sido muy paciente con los pagos”, afirmó Valencia.

Antonio Valencia dice que su contrato fue directo con Liga de Quito

El exlateral, conocido por su profesionalismo, enfatizó que su contrato fue directamente con el club y no con patrocinadores, dejando claro que la responsabilidad recae en Liga de Quito. “Yo firmé con Liga, no con ningún sponsor. Salí de Manchester y vine a Liga, nada más”, señaló.

Valencia también expresó su frustración por las constantes postergaciones: “Te dicen un día, luego otro día y así van cuatro años, pero espero que lo puedan cumplir”. A pesar de su paciencia, insinuó que podría considerar otras formas de reclamar lo adeudado, aunque no detalló qué medidas tomaría.

Durante su paso por Liga de Quito, Antonio Valencia disputó 32 partidos en todas las competiciones (Copa Libertadores, Liga Pro, Copa Ecuador y Supercopa Ecuador), anotó un gol y aportó tres asistencias. Su aporte fue clave para los títulos obtenidos, consolidando su legado en el club. Sin embargo, la deuda pendiente empaña su relación con la institución, que hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto.

Mientras tanto, Valencia continúa su vida fuera de las canchas, dedicado a proyectos personales y a su academia de fútbol, pero su declaración pone el foco en la gestión financiera de Liga de Quito, un tema que podría generar más debate en los próximos días si el club no se pronuncia.