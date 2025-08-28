COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Anne Hathaway sufre caída en rodaje de “El Diablo Viste a la Moda 2” en Nueva York

El rodaje, que comenzó recientemente, ha generado gran expectativa entre los fanáticos.
Anne Hathaway resbala durante filmación de secuela en Nueva York
Anne Hathaway resbala durante filmación de secuela en Nueva York

Kathya Mero

Redacción ED.

La actriz Anne Hathaway sufrió una caída mientras filmaba una escena de “El Diablo Viste a la Moda 2” en las calles de Nueva York esta semana. El incidente ocurrió cuando interpretaba a Andy Sachs, su icónico personaje, y resbaló en unas escaleras durante una toma en exteriores. A pesar del percance, Hathaway se levantó con profesionalismo, continuando con la grabación. El rodaje, que comenzó recientemente, ha generado gran expectativa entre los fanáticos, quienes se congregan en los sets públicos para presenciar el proceso de la esperada secuela, programada para estrenarse en 2026.

La producción de “El Diablo Viste a la Moda 2” ha atraído la atención del público debido a su filmación en locaciones abiertas de Nueva York. Estas condiciones han permitido que los seguidores de la película original, estrenada en 2006, observen de cerca el trabajo de Hathaway y el equipo. El incidente, captado por las cámaras, se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios destacaron la actitud elegante de la actriz al recuperarse del tropiezo.

Un rodaje bajo los reflectores

La filmación en exteriores ha convertido a “El Diablo Viste a la Moda 2” en un evento público en Nueva York. Según reportes, las escenas al aire libre han facilitado que los fanáticos capturen momentos del set, incluyendo errores y bloopers. La caída de Hathaway, aunque menor, generó revuelo en plataformas digitales, donde clips del incidente circularon ampliamente. La actriz, conocida por su profesionalismo, no reportó lesiones y continuó con las grabaciones sin interrupciones.

La secuela retoma la historia de Andy Sachs, personaje que marcó un hito en la carrera de Hathaway. La película original, basada en la novela de Lauren Weisberger, fue un éxito mundial, recaudando más de 326 millones de dólares, según datos de Box Office Mojo. La expectativa por esta continuación ha crecido debido al regreso del elenco original y la promesa de nuevas tramas en el mundo de la moda.

Producción de la segunda temporada

El rodaje en Nueva York, ciudad emblemática para la trama, ha sido un imán para los fanáticos. Las autoridades locales han coordinado la logística para facilitar las grabaciones, aunque no se han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente de Hathaway. La producción mantiene un enfoque en locaciones reales, lo que refuerza la autenticidad de la película. Sin embargo, también expone al elenco a imprevistos como el ocurrido.

“El Diablo Viste a la Moda 2” promete ser uno de los estrenos más destacados de 2026, y este incidente, lejos de opacar el proyecto, ha aumentado la curiosidad del público. Los fanáticos continúan siguiendo cada detalle del rodaje, ansiosos por el regreso de Andy Sachs a la gran pantalla.

