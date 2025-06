Angelina Jolie: El viaje de amor detrás de la adopción de sus hijos

¿Cómo encontró Angelina Jolie su camino como madre? En 2001, en Camboya, supo que su hijo estaba allí. Adoptó a Maddox (2002), Zahara (2005), y Pax (2007), un viaje que, en 2025, celebra en Los Ángeles, según Vogue India, forjando una familia diversa con raíces en Camboya, Etiopía, y Vietnam.

Angelina Jolie, a sus 50 años, es mucho más que una estrella de Hollywood; es una madre cuya vida cambió en 2001 durante una misión humanitaria en Camboya. Mientras trabajaba con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), visitó un programa escolar en Samlout. Allí, jugando con bloques en el suelo junto a un niño, tuvo una certeza absoluta. “Pensé: ‘Mi hijo está aquí’”, relató a Vogue India.

Esa conexión, clara como el día, marcó el inicio de su camino como madre adoptiva. Meses después, en 2002, conoció a Maddox en un orfanato. “No creo en mensajes místicos, pero fue real”, confesó. Adoptó al bebé de pocos meses, dando el primer paso de un viaje transformador.

Camboya no solo le dio a Maddox, sino que despertó su compromiso con los refugiados y los asuntos globales. “Ese país me hizo consciente de los refugiados y me convirtió en mamá”, explicó. Su amor por Camboya se reflejó años después en su película Primero mataron a mi padre (2017), una obra que narra los duros años del país y conecta con la historia de su hijo. “Es la película que une esos mundos”, dijo a HOLA!, destacando cómo su maternidad influye en su arte.

Ampliando la familia

El viaje de Angelina continuó en 2005, cuando adoptó a Zahara en Etiopía. La conexión con su hija fue inmediata, y Jolie se maravilló ante su fuerza. “Zahara es una mujer africana extraordinaria”, afirmó a TIME 100 Talk, admirando su vínculo con Etiopía y su continente. La actriz ve a su hija como una fuente de aprendizaje, alguien cuya identidad enriquece su familia. “Su conexión con su país es algo ante lo que solo puedo admirar”, añadió, mostrando un respeto profundo por las raíces de Zahara.

En 2007, Angelina adoptó a Pax en Vietnam. El niño, que pasó sus primeros tres años y medio en un orfanato con 20 compañeros, durmiendo en una cama de hierro, encontró un nuevo hogar. “De repente, tenía libertad, hermanos, una mamá y un papá”, contó Jolie a People. Pax se adaptó con un espíritu “cariñoso, salvaje y libre”, aprendiendo inglés y abrazando su nueva vida, mientras mantenía su herencia vietnamita.

Un encuentro de mundos que honra los orígenes

Para Angelina, la adopción es un encuentro de mundos. “Los niños adoptados traen un hermoso misterio, un regalo que une tu mundo con el suyo”, expresó a People. Insiste en que Maddox, Zahara, y Pax nunca pierdan sus raíces. “Tienen su comida, música y orgullo del sudeste asiático o África”, dijo. En su hogar, términos como “adopción” y “orfanato” son positivos. “No hablo de embarazo con todos, pero sí del viaje para encontrarlos, de mirar sus ojos por primera vez”, compartió, enfatizando la emoción de esos momentos.

Jolie fomenta que sus hijos se conecten con sus comunidades de origen. “Maddox y Pax saben que son del sudeste asiático, con su cultura y amigos”, explicó a People. Esta filosofía refleja su creencia de que la adopción es mutua: “No entran a tu mundo, tú entras al suyo”. Su compromiso con las identidades de sus hijos es un pilar de su familia.

Los desafíos que hay detrás

Como madre de hijos de diversas etnias, Angelina enfrenta realidades difíciles en Estados Unidos. “Un sistema que me protege a mí, pero no a mi hija por su color de piel, es intolerable”, declaró a Harper’s Bazaar. Su preocupación por el racismo estructural la lleva a abogar por cambios legales. “Necesitamos leyes que aborden el racismo y la impunidad, más allá de buenas intenciones”, afirmó, mostrando su activismo más allá de la pantalla.

Su admiración por Zahara resalta en este contexto. “He aprendido mucho de ella; su conexión con Etiopía es suya”, dijo a TIME 100 Talk. Jolie ve a su hija como una líder, cuya identidad africana es una fuente de orgullo y aprendizaje para toda la familia.

Angelina formó una familia diversa

Además de Maddox (23), Zahara (20), y Pax (21), Angelina es madre de Shiloh (19) y los gemelos Knox y Vivienne (16), hijos biológicos con Brad Pitt. Tras su divorcio en 2019, priorizó el bienestar de sus hijos. “Me separé por su sanación”, confesó a People. No distingue entre hijos adoptivos y biológicos. “Cada uno llegó de una hermosa manera”, afirmó, celebrando su familia unida.

La actriz ve la maternidad como un aprendizaje constante. “Lo importante es hablar con mente abierta y compartir”, dijo a People. Su hogar es un espacio donde las culturas de Camboya, Etiopía, Vietnam, y EE.UU. se entrelazan, creando un mosaico de amor y respeto.

Angelina vive agradecida por su rol como madre adoptiva. “Estoy bendecida de ser su mamá; lo agradezco cada día”, confesó a Vogue India. Su viaje comenzó en Camboya, se expandió a Etiopía y Vietnam, y hoy, en 2025, en Los Ángeles, sus hijos son su mayor orgullo. “Hónralos, aprende de ellos”, dice, invitando al mundo a ver la adopción como un regalo mutuo. Su historia inspira, mostrando que el amor puede unir mundos y transformar vidas.