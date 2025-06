Ángela Aguilar impulsa la voz femenina en la música regional mexicana

A escasos días del lanzamiento de su esperado nuevo álbum, “Nadie se va como llegó”, la reconocida Ángela Aguilar ha expresado firmemente su propósito. Este compromiso gira en torno a su deseo inquebrantable de continuar como una figura prominente de la música regional mexicana, inspirando activamente a más mujeres a unirse a este vibrante movimiento artístico.

En una entrevista con Apple Music, la talentosa hija de Pepe Aguilar abordó la preocupante falta de representación femenina que ha observado a lo largo de sus años de trayectoria musical. Si bien reconoce un aumento gradual en la participación, Ángela enfatiza que aún queda un largo camino por recorrer.

Ángela Aguilar no teme en decirlo

Sincera y sin poses, la intérprete de 21 años señaló, “la realidad es que no hay suficiente representación femenina en la música mexicana”, sentenció. Además, agregó con convicción: “Sea enfrente de la cámara o detrás de la cámara faltan muchas más posiciones para mujeres”, dijo.

Según su experiencia personal, los equipos de producción y composición en la industria musical están mayormente integrados por hombres. “Yo siempre fui la única mujer en el estudio, en todas las sesiones de composición, en general en las producciones de mi papá, de mi hermano. Creo que habían una o dos coristas y yo (…) Y mi mamá”, compartió durante la charla, pintando un claro panorama de la situación actual en la música regional mexicana.

Una plataforma para el talento femenino

Y es por esta poderosa razón que Ángela Aguilar siente una profunda responsabilidad de usar su plataforma para motivar a más mujeres a construir un lugar sólido en este ámbito artístico. “Si yo tengo esta plataforma y tengo la posibilidad, pues me encantaría darle la oportunidad a las mujeres que lo merecen porque al final del día no se trata de género, se trata de talento”, añadió.

Aguilar también enfrentó cuestionamientos sobre una supuesta indirecta dirigida a la expareja de su esposo, Cazzu, a través de uno de sus temas más recientes. “La música es mi lenguaje mas no es un mensaje que yo quiero dar“, indicó con firmeza. “Yo lo que saco es porque me gusta la canción, no porque le quiero tirar a alguien y menos a una mujer. Jamás lo haría y jamás lo voy a hacer”, finalizó la esposa de Christian Nodal.