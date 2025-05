Ángel Mena y su posible regreso a Emelec: ¿Qué dijo el ídolo azul?

Emelec negocia el retorno de Ángel Mena para 2025, mientras el jugador, bajo contrato con Orense, expresa interés ante la posibilidad de volver al club.

El Club Sport Emelec busca fichar a Ángel Mena para el segundo semestre de 2025 en Guayaquil, pese a sanciones FIFA, para reforzar su plantilla.

El presidente de Emelec, Jorge Guzmán Mancilla, confirmó el interés por repatriar a Ángel Mena, actual jugador de Orense SC. Mena, de 37 años, es ídolo del club tras ganar tres títulos entre 2013 y 2015. La directiva trabaja para habilitar fichajes en el próximo mercado.

Mena, bajo contrato con Orense hasta diciembre de 2026, expresó su satisfacción por el interés de Emelec. “Salí de Emelec, quiero mucho a la institución”, dijo en Zapping tras la victoria de Orense sobre Deportivo Cuenca (1-0) el 3 de mayo de 2025.

El delantero ecuatoriano, con pasado en Club León y Pachuca de México, aclaró que no ha recibido propuestas formales. “Aún no me han llamado”, afirmó, destacando su respeto por su contrato actual.

Contexto del interés por Mena

Emelec enfrenta sanciones de la FIFA por deudas, lo que le impidió inscribir jugadores en recientes mercados de transferencias. Guzmán señaló que el club está saldando compromisos financieros. Esto podría permitir refuerzos para la segunda etapa de la Liga Pro 2025.

Mena, quien debutó con Emelec en 2007, anotó 25 goles en 129 partidos de campeonato nacional, según la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Su retorno es visto como un impulso deportivo y emocional.

El interés por Mena no es nuevo. En junio de 2024, Emelec ofreció 30.000 dólares mensuales por el resto de ese año, con un aumento a 35.000 dólares para 2025, según Marca 90.

Obstáculos y competencia de Ángel Mena

Orense SC fichó a Mena en enero de 2025 tras una operación sorpresa. Barcelona SC también mostró interés, pero Mena optó por el club de Machala. La ausencia de una cláusula de rescisión complica negociaciones.

La directiva de Orense, que invirtió significativamente en Mena, no está dispuesta a facilitar su salida. Cualquier acuerdo requeriría negociaciones directas con el club, según reportes de Bolavip.

Guzmán también ha contactado a Miller Bolaños, otro exjugador de Emelec, como parte de los esfuerzos por reforzar el equipo. “He conversado con él dentro de un plano de amistad”, indicó.

Situación económica y deportiva de Emelec

Emelec atraviesa una crisis financiera que ha limitado su capacidad de fichar. La sanción FIFA, impuesta por deudas, se extiende hasta mediados de 2025, pero el club apela para reducirla.

En lo deportivo, Emelec busca recuperar protagonismo en la Liga Pro. La llegada de Mena, con 80 goles y 47 asistencias en 208 partidos con León de México, sería clave.

Mena, quien se retiró de la Selección de Ecuador en 2024, aportaría experiencia. Su participación en la Copa Sudamericana 2025 con Orense también eleva su valor.

Perspectivas para el mercado de fichajes

El mercado de transferencias de la segunda etapa abre en junio de 2025. Emelec espera estar habilitado para inscribir jugadores, según El Universo.

Mena no cierra la puerta a un retorno. “No me puedo hacer de la vista gorda”, dijo, reconociendo los rumores. Sin embargo, su compromiso con Orense prevalece.

La afición de Emelec, que lo considera un ídolo, espera que las gestiones prosperen. La decisión final dependerá de las negociaciones y la situación financiera del club.