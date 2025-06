Ángel Di María y Moisés Caicedo protagonizan Benfica-Chelsea en Charlotte

Benfica, liderado por Ángel Di María, se enfrenta a Chelsea, con Moisés Caicedo, este sábado 28 de junio de 2025 a las 15h00 en el Bank of America Stadium por los octavos de final del Mundial de Clubes 2025, buscando un lugar en los cuartos.

El Mundial de Clubes 2025, en su primera edición ampliada con 32 equipos, continúa con un duelo clave en los octavos de final entre Benfica de Portugal y Chelsea de Inglaterra, en el Bank of America Stadium de Charlotte, con capacidad para 74,867 espectadores. Benfica, líder del Grupo C, y Chelsea, segundo del Grupo D, chocarán por un pase a los cuartos de final, donde enfrentarán al ganador de Palmeiras vs. Botafogo el 4 de julio en Filadelfia.

Benfica, dirigido por Roger Schmidt, sumó siete puntos en la fase de grupos, con victorias sobre Bayern Múnich (1-0) y Auckland City (6-0), y un empate 2-2 ante Boca Juniors. Chelsea, bajo el mando de Enzo Maresca, logró seis puntos, goleando 3-0 a Espérance de Tunis, venciendo 2-0 a Los Angeles FC, pero cayendo 3-1 ante Flamengo. El ecuatoriano Moisés Caicedo jugó 180 minutos en los dos de los tres partidos, mientras el argentino Ángel Di María disputó 180 minutos y marcó un gol.

El último enfrentamiento entre ambos fue el 4 de abril de 2012 en la UEFA Champions League, con victoria de Chelsea por 2-1 en los cuartos de final, según registros de la UEFA. En total, se han enfrentado tres veces, con dos victorias para Chelsea y una para Benfica.

Figuras destacadas

Benfica cuenta con los argentinos Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni, además del defensor António Silva y el mediocampista turco Orkun Kökçü, quien anotó ante Bayern. Di María, de 37 años, podría jugar su último partido con Benfica, ya que está programado su regreso a Rosario Central tras el torneo. Chelsea alinea al capitán Enzo Fernández, el habilidoso Cole Palmer (dos goles en el torneo), Moisés Caicedo y el joven delantero Liam Delap.

Alineaciones probables

Benfica (4-2-2-2): Anatoliy Trubin; Fredrik Aursnes, António Silva, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Renato Sanches, Leandro Barreiro; Ángel Di María, Gianluca Prestianni; Andreas Schjelderup, Vangelis Pavlidis. Entrenador: Roger Schmidt.

Chelsea (4-2-3-1): Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarabioyo, Levi Colwill, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer, Noni Madueke; Liam Delap. Entrenador: Enzo Maresca.

Rendimiento en la fase de grupos

Benfica mostró solidez defensiva, con Trubin registrando ocho atajadas y solo dos goles encajados, según Sofascore. Chelsea, pese a su derrota ante Flamengo, promedió 65% de posesión y generó 12 ocasiones claras en tres partidos. Caicedo aportó tres intercepciones por partido, mientras Fernández dio una asistencia. El partido será arbitrado por el mexicano César Ramos, con VAR a cargo del estadounidense Armando Villarreal.

Expectativas y trascendencia

El ganador avanzará a los cuartos de final en el Lincoln Financial Field, enfrentando a un equipo brasileño. El duelo, transmitido por DAZN y Eurosport (en India), destaca por la presencia de cinco argentinos y el ecuatoriano Caicedo, clave en el mediocampo de Chelsea. Para Di María, el partido tiene un peso emocional, al ser potencialmente su despedida de Benfica.