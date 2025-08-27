Andropausia: La verdad detrás del declive hormonal en hombres

Un reciente estudio publicado en la revista Journal of Endocrinology revela que la andropausia, el proceso de declive hormonal en hombres, afecta al menos al 30% de los varones mayores de 50 años. Esta condición, caracterizada por la disminución de testosterona, genera síntomas como fatiga, pérdida de masa muscular y alteraciones en el estado de ánimo. La investigación, liderada por científicos de la Universidad de Harvard, busca esclarecer los efectos de este fenómeno en la calidad de vida y su manejo médico.

El estudio, realizado entre 2023 y 2025 con 1,500 participantes en Estados Unidos y Europa, confirma que la andropausia no es un proceso universal, pero sus efectos son significativos en quienes la experimentan. Los datos muestran que los niveles de testosterona disminuyen un promedio de 1% anual a partir de los 40 años. Sin embaro, factores como el estrés, la obesidad y enfermedades crónicas pueden acelerar este proceso. Las autoridades sanitarias, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomiendan monitoreo médico para hombres mayores de 45 años con síntomas persistentes.

Síntomas y diagnóstico

Los síntomas más comunes incluyen fatiga crónica, disminución de la libido, dificultades de concentración y aumento de grasa corporal. Según el Dr. Juan Pérez, endocrinólogo del Hospital General de México, “el diagnóstico requiere análisis de sangre para medir los niveles de testosterona y descartar otras condiciones, como hipotiroidismo”. La investigación destaca que solo el 20% de los hombres afectados busca atención médica, lo que subraya la necesidad de mayor conciencia.

Por su parte, el Dr. Miguel Sánchez, especialista en urología de la Universidad Autónoma de Madrid, señala: “La andropausia no debe confundirse con el envejecimiento normal. Un tratamiento adecuado, como la terapia de reemplazo hormonal, puede mejorar la calidad de vida, pero debe ser supervisado por especialistas”. Los expertos coinciden en que el estigma cultural en torno a la salud masculina limita la detección temprana.

Prevención de la andropausia

La andropausia, aunque menos conocida que la menopausia, ha ganado atención en los últimos años. Estudios previos, como uno publicado en The New England Journal of Medicine en 2018, ya señalaban que el declive hormonal afecta no solo la salud física, sino también la mental, incrementando el riesgo de depresión en un 15% en hombres mayores de 60 años. Factores como el sedentarismo y una dieta alta en azúcares agravan los síntomas, según los datos.

Para prevenir complicaciones, los especialistas recomiendan un estilo de vida saludable, incluyendo ejercicio regular y una dieta balanceada. La OMS también sugiere revisiones médicas periódicas para detectar cambios hormonales a tiempo. Aunque no existe una cura definitiva, los tratamientos actuales permiten mitigar los efectos y mejorar el bienestar general.