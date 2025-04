Andrew Garfield y su condición para regresar como Spider-Man al MCU

El actor Andrew Garfield, de 41 años, anunció en el Middle East Film & Comic Con de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, que está dispuesto a retomar su rol como Spider-Man en el Marvel Cinematic Universe (MCU), siempre que el proyecto sea “muy extraño” y creativo, inspirado en las películas animadas de Spider-Verse.

Durante un panel en el evento, Garfield, quien interpretó a Spider-Man en The Amazing Spider-Man (2012) y The Amazing Spider-Man 2 (2014), compartió su entusiasmo por el personaje.

“Me encanta interpretar a Spider-Man. Me gustaría volver en alguna capacidad, pero tendría que ser muy extraño”, afirmó, según un video compartido por ET bel Arabi en Instagram.

Andrew Garfield quiere libertad creativa

El actor destacó la libertad creativa de las cintas animadas Spider-Man: Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse como modelo para un posible retorno.

“Me gustaría hacer algo muy peculiar. Algo único, original y sorprendente, como la libertad creativa que tienen en las películas animadas de Spider-Verse”, destacó.

Garfield regresó al papel en Spider-Man: No Way Home (2021), junto a Tom Holland y Tobey Maguire en un crossover multiversal que recaudó $1.950 millones. Su participación fue un éxito, generando interés entre fans por verlo nuevamente como Peter Parker.

El intérprete ha enfrentado escepticismo por desmentir su participación en No Way Home durante años, lo que lleva a que los fans cuestionen sus negativas actuales.

En enero de 2025, Garfield negó rumores sobre su aparición en Spider-Man: Brand New Day, programada para el 24 de julio de 2026 con Tom Holland como protagonista.

Contexto del MCU y especulaciones

No hay confirmación de que Garfield participe en Spider-Man: Brand New Day ni en las próximas cintas de los Vengadores, Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars, previstas para 2026 y 2027. Sin embargo, el arco narrativo de la Saga del Multiverso abre posibilidades para su retorno, dado el precedente de No Way Home.

Fans especulan que podría aparecer en un proyecto con un enfoque innovador, como un evento multiversal o una historia inspirada en los cómics de Spider-Verse.

Desde No Way Home, Garfield ha trabajado en diversos proyectos. Por ejemplo, la serie Under the Banner of Heaven (2022) y la película We Live in Time (2024).

Su nominación al Óscar por Hacksaw Ridge (2016) y su versatilidad refuerzan su relevancia en Hollywood.