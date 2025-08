Andrea Legarreta habla sobre su divorcio “a los 50”: “Me sentía destrozada”

La mexicana Andrea Legarreta, copresentadora del programa matinal Hoy, habló entre lágrimas sobre su divorcio de Erik Rubín a los 50 años, detallando su sentir y los pasos para recuperar su bienestar emocional.

La célebre actriz confesó haberse sentido fea y devastada, pero que debía sonreír ante las cámaras y el público.

En sentir de Andrea Legarreta

Andrea Legarreta confesó sentirse “destrozada” tras la separación de Rubín, tras 23 años de matrimonio. “Cuando pasó esta separación yo decía: ‘me estoy separando a los 50 años. ¿Qué va a ser de mí?’”, expresó en el podcast de Johnny Abraham.

La actriz destacó la incertidumbre que enfrentó al tener que renunciar al padre de de sus hijas Mia y Nina, quien fue su compañero durante casi toda su adultez.

Añadió que esto la afectó a la hora de desarrollar su trabajo. “No me sentía linda”, confesó la copresentadora del programa Hoy. “En la pantalla sales a sonreír cuando a veces no quieres. Sales quizás a ayudar a una persona que no se siente bien. ¿Por qué yo le voy a pasar mis tristezas, a sumarle a sus tristezas”, dijo.

Además, reconoció que muchas veces se quebró antes de salir al aire. “A veces tienes un dolor físico o tienes una tristeza profunda y tienes que salir a sonreír. Hubo varias días que me maquillaba y otra vez se me corría“, explicó la mexicana.

Sanar con amor propio

Para superar este capítulo de su vida, Legarreta explicó que se dedicó a sí misma. “Empecé a ocuparme, a dedicarme tiempo, a pensar en que 50 es un número, no soy yo. Yo soy mucho más que mi edad”, afirmó.

Regresó al ejercicio, citando las endorfinas como parte de su recuperación, y notó que “sí había otros ojos puestos en mí, que sí hay personas a las que les parezco linda. Y tiene que ver conmigo, no con ellos”.

El divorcio de Andrea Legarreta y Erik Rubín

Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su divorcio en febrero de 2023, tras más de 20 años de matrimonio. La pareja, que se casó el 2 de abril de 2000 en Ciudad de México, tiene dos hijas: Mia, nacida en 2006, y Nina, nacida en 2007.

La separación se hizo pública a través de un comunicado conjunto, donde destacaron su decisión de priorizar a sus hijas y mantener una relación amistosa.

Al momento, ninguno de los dos ha hecho pública una nueva relación amorosa. De hecho, Andrea Legarreta ha dicho no esta lista para eso. “No estoy lista, no tengo ganas, tengo una vida con mis niñas y con mis papás”, dijo en una reciente entrevista. (13).