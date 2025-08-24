COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Televisión

Anahí Festerling: la actriz trans que revoluciona la televisión ecuatoriana

Con disciplina y sacrificio, la intérprete ha roto estereotipos y ha demostrado que el talento no tiene género ni etiquetas.
Anahí Festerling
Anahí Festerling no solo actúa, sino que representa un símbolo de visibilidad y autenticidad dentro de la comunidad LGBTIQ+. Foto: IG anahifc_21.
Anahí Festerling
Anahí Festerling no solo actúa, sino que representa un símbolo de visibilidad y autenticidad dentro de la comunidad LGBTIQ+. Foto: IG anahifc_21.

Anahí Festerling se ha convertido en una de los talentos más destacados de la televisión ecuatoriana. Su participación en la serie ‘Los García’ representa un cambio histórico para la comunidad trans en Ecuador.

Su presencia no solo la ha consolidado como actriz, también abrió una puerta de visibilidad en un medio donde la representación LGBTIQ+ todavía resulta limitada.

Anahí Festerling, sus confesiones

Desde muy pequeña, Anahí tuvo claro quién era. Sin embargo, carecía de información sobre identidad de género.

En una entrevista con Ecuavisa, compartió: “No sabía lo que significaba ser trans, ni siquiera conocía la palabra, pero sí sabía que yo era una mujer”. Esa certeza marcó su camino y hoy se refleja en una actuación llena de autenticidad.

Dudaban de su talento

En los primeros días de rodaje de la serie ‘Los García’, no todos confiaban en el talento de Anahí Festerling. Sin embargo, su profesionalismo le permitió romper esas barreras.

Con disciplina y constancia, demostró que su trabajo respondía a la exigencia del proyecto. “Absorbí cada consejo como una esponja y poco a poco me fui ganando el respeto”, relató Anahí, quien interpreta a Bianca García en la popular serie del Canal del Cerro.

Apoyo de figuras trans

Por otro lado, Anahí Festerling reconoce el valor de las figuras trans que la han acompañado en su recorrido.

Entre ellas destaca Rudy Arana, con quien mantiene una amistad y colaboración constante. Estos apoyos fortalecen el rol de las redes en la construcción de referentes sólidos para las nuevas generaciones.

La actriz subraya que la visibilidad es esencial en un contexto donde los modelos conservadores aún predominan en el entretenimiento.

Por ello, considera vital amplificar las voces de los colectivos históricamente marginados.

