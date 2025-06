Ana Paula regresará a Argentina tras la muerte de su mamá, Anita Buljubasich

La cantante ecuatoriana Ana Paula ha postergado al menos dos veces su retorno a Argentina, donde tiene su residencia permanente, en medio del duelo por la muerte de su mamá, la presentadora de TV Anita Buljubasich. Sin embargo, su retorno al país gaucho es un hecho.

Ana Paula apoya a su padre en su duelo

La artista contó que la razón principal por la que no ha podido volver a Argentina es su padre, Nerio David, a quien está respaldando en estos duros momentos. Ana Paula, conocida por su carrera artística en teatro y televisión, ha priorizado estar junto a su familia en Quito durante este período.

De hecho, ella y Nerio David decidieron mudarse de la vivienda que compartían con Anita Buljubasich tras su fallecimiento La casa, asociada a los últimos meses de vida de la presentadora, generó una carga emocional significativa. La nueva residencia, un departamento en una zona no especificada de la ciudad, representa un intento de ambos por iniciar una etapa distinta, alejándose de los recuerdos dolorosos acumulados en el hogar anterior.

Proceso de adaptación y proyectos

Ana Paula mencionó que su regreso a Argentina depende de la decisión de su padre, ya que desea que se mude con ella. Aunque también tiene la opción de viajar con más frecuencia a Ecuador, para acompañarlo.

Por otra parte, describió su estado emocional tras la muerte de su madre. “Hay días y días. Mucha tristeza, a veces no lo creo directamente. Otros, en los que me veo desde afuera y me siento muy sola, perdida, diminuta. Días en que esquivo la realidad como modo de supervivencia. También hay días en que el dolor me da muchísima fortaleza para seguir adelante. Pero en términos generales: estoy muy triste. La realidad es que pensar en su ausencia me da mucho vértigo”, expresó en Instagram.

En medio de su dolor, la rubia destacó que los valores de Anita Buljubasich la siguen acompañando. “Ahora yo no la tengo, entonces su fuego, su alegría y su amor se están potenciando en mí, al menos eso intento. No sé si tiene sentido lo que digo, pero lo estoy transitando así por el momento. Gracias de corazón por decirme que soy fuerte, sólo intento ser coherente con lo que ella me dejó”, destacó.

La muerte de Anita

Anita Buljubasich murió en Guayaquil a los 66 años debido a un paro cardiaco, tras una carrera de más de 40 años como presentadora en la televisión ecuatoriana.

La también productora, nacida en Argentina y radicada en Ecuador desde 1971, falleció en la madrugada del 15 de abril de 2025, según confirmaron fuentes cercanas a la familia. Anita, como la llamaban sus seguidores, dejó un vacío en la audiencia tras décadas de trabajo en programas emblemáticos de TC Televisión.