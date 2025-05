Ana Paula Buljubasich: «La muerte te enseña mucho de la vida»

El 15 de abril de 2025, Ana Buljubasich, icónica presentadora ecuatoriana, falleció por un infarto en Guayaquil, dejando a su hija Ana Paula en luto; ella comparte en TikTok reflexiones sobre la vida y fe para procesar su pérdida.

Ana Buljubasich, la comunicadora argentina que marcó 36 años en la televisión ecuatoriana, falleció repentinamente el 15 de abril de 2025 por un infarto fulminante a los 66 años. Su partida conmocionó a Ecuador, donde era una figura maternal en programas como Quien Sabe, Sabe y Cosas de Casa de TC Televisión. Su hija menor, Ana Paula Buljubasich, cantante y actriz, ha roto el silencio en redes para compartir su proceso de duelo.

En un video de 4 minutos publicado en TikTok el 6 de mayo de 2025, Ana Paula reflexiona sobre la pérdida de su madre, recalcando que «la muerte te enseña mucho de la vida». “No está bueno encerrarse en su mundo, no es saludable”, expresó, decidida a no mostrarse llorando, aunque su voz se quiebra en momentos, según el clip compartido en @anapaulabuljubasich. La joven destacó la fe de su madre, hallando consuelo en objetos personales que revelaron su espiritualidad.

Un legado de fe y fortaleza

El video, visto por miles en TikTok, muestra a Ana Paula retomando su actividad tras semanas de inactividad en redes. “Entendí su partida cuando chusmeaba sus cosas”, dijo, refiriéndose a los rezos que halló al tender la cama de su madre. Este descubrimiento le dio paz, reforzando su creencia de que Ana Buljubasich vivió plenamente su propósito. «Ella ya había cumplido su propósito en la vida«, dijo.

Aunque los días le han ayudado a encontrar resignación, Ana Paula comentó que es imposible no extrañarla, «me desespera no verla, no escuchar su voz». Sin embargo, confiesa que nunca renegó con Dios por haberse llevado a su madre. “No estoy enojada con la vida ni con Dios”. “Ella cumplió su sueño: estar en el cielo con Jesús”.

Ana Paula compartirá más recuerdos con su madre en redes sociales

La cantante también prometió compartir más historias de su madre para mantener vivo su legado. “Pronto publicaré otros videos con más recuerdos”, aseguró, respondiendo al cariño de los seguidores que admiraban a la presentadora por su carisma y autenticidad.

Ana Paula no está sola en su duelo. Su padre, el músico Nerio David Pérez, enfrenta la pérdida de su esposa, y la familia ha recibido apoyo de colegas y fans.

Un mensaje de esperanza

El video de Ana Paula no solo refleja su proceso personal, sino que inspira a otros en duelo. “Quería compartirles todo lo que he aprendido. Este proceso no es lineal, va en espiral y a veces retrocede”, dijo, destacando la importancia de no aislarse. Su tono positivo, pese al dolor, resuena con los más de 3 mil comentarios en TikTok, donde usuarios elogiaron su fortaleza,

La joven, que planea seguir compartiendo anécdotas, busca mantener viva la esencia de su madre. En un país donde la televisión es un pilar cultural, el legado de Ana Buljubasich perdura a través de su familia y los corazones de sus seguidores,