La mexicana Ana Brenda Contreras está en la espera de su ‘bebé arcoiris’ tras sufrir un aborto espontáneo hace unos meses.

La actriz mexicana Ana Brenda Contreras compartió la rutina de ejercicios que realiza para mantenerse en forma en medio de su embarazo, la misma que incluye sesiones con pesas.

Esto le costó decenas de críticas en redes sociales, ya que muchos internautas consideran que puede ser un riesgo para su bebé. Más aún porque ella ya pasó por un aborto espontáneo en 2024.

En su publicación de Instagram, la intérprete precisó que su actividad física tiene aprobación médica. “Cada persona es diferente pero a mí me ha ayudado mucho ejercitarme durante el embarazo . Si no hay ninguna contraindicación médica y siempre consulten a su médico, no soy experta”, precisó la mujer de 38 años.

Ana Brenda Contreras vive un embarazo feliz

La actriz además se pronunció sobre los malos comentarios que recibe por su decisión de hacer ejercicio durante el embarazo. “Yo hago exactamente lo que hacía antes de estar embarazada y más que nunca escucho que me pide el cuerpo. Cada vez que me hacen comentarios fuera de lugar me pongo a pensar la cantidad de sentadillas y peso que carga una madre embarazada, o que por necesidad tiene que seguir trabajando o encargándose de muchas cosas como siempre y no cuenta con división de responsabilidad con su pareja”, manifestó.

“Mi prioridad es seguir creando músculo para no lastimarme al cargar a mi bolita de amor y que cuando (espero) se vaya la grasa y retención de líquido me vuelva a sentir yo. Y sobre todo me estoy preparando para labor de parto y recuperación“, finalizó.

En septiembre de 2024, Ana Brenda reveló que había perdido al bebé que esperaba, de manera espontánea. Se trataba de su primogénito, junto a su esposo Zacarías Melhem.

“Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega. No importan las semanas, no importa que nunca lo hayas abrazado; tu experiencia y dolor son válidos”, dijo en ese momento.

Ahora, ella espera una niña, quien será su ‘bebé arcoiris’ y nacerá en mayo próximo.