Amor a prueba de rumores: Selena Gomez «desmiente» infidelidad de Benny Blanco

Selena Gomez respondió a los rumores de infidelidad de su prometido Benny Blanco con un post en Instagram, desmintiendo especulaciones sobre una supuesta traición con su amiga Theresa Marie Mingus en Los Ángeles, según HOLA!. ¿Por qué estalló el drama?

Desde el 1 de mayo de 2025, los fans de Selena Gomez especularon sobre una posible infidelidad de Benny Blanco tras un video de TikTok que lo mostraba cenando con Theresa Marie Mingus, amiga y exasistente de Selena, en Los Ángeles. El chisme se disparó cuando notaron que Selena dejó de seguir a Theresa en Instagram, según Pinkvilla. Pero, ¡tranquis! Selena puso fin a las habladurías con un post que gritaba amor.

Así calló Selena los rumores de infidelidad

Días después, Selena compartió una foto en sus historias de Instagram de Benny cocinando en una fiesta familiar, junto a su sobrino y su perro. “Esto fue como decir: ‘Aquí está mi hombre, y todo está bien’”. El gesto llegó tras días de teorías locas, como una supuesta suscripción de Benny a un OnlyFans de Theresa, algo sin pruebas, según Daily Mail.

“No hay drama aquí, solo amor”, parece ser el mensaje de Selena. La pareja, que se comprometió en diciembre de 2024, ha enfrentado rumores antes, pero siempre sale fortalecida.

¿Cómo empezó el lío?

Todo arrancó con un video de Harry Daniels, un tiktoker que cantó ‘Same Old Love’ frente a Benny y Theresa. Los fans interpretaron la cena como una “cita secreta” y, al ver que Selena dejó de seguir a Theresa, el caos se desató. “¡Benny parece atrapado en el acto!”, escribió un usuario en X, acumulando 25.000 likes. Pero otros fans defendieron a la pareja: “Benny no engañó a Selena. Todo es invento”.

Este no es el primer rumor que sacude a la pareja. En 2023, tras confirmar su romance con Benny, enfrentó críticas de fans que no aprobaban la relación. “Nunca he estado más feliz”, respondió ella en Instagram. La pareja, que lanzó el álbum I Said I Love You First en marzo de 2025, sigue enfocada en su música y amor.

Theresa aún sigue a Selena y Benny en Instagram, sin señales públicas de conflicto.

Selena y Benny, más fuertes que nunca

Selena y Benny han demostrado que su relación es a prueba de chismes. Desde su primer beso, descrito por la actriz como “diferente” en USA Today, hasta su romántica propuesta, la pareja no para de brillar. Su ausencia en el Met Gala 2025 también generó especulaciones, pero News18 aclaró que prefirieron una noche tranquila con amigos. La pareja sigue promocionando su álbum, con videos como ‘Talk’, donde recrearon un baile de graduación.

Los rumores de infidelidad no son nuevos en la farándula. Varios casos muestran cómo un video fuera de contexto puede generar tormentas.

Aunque ni Selena ni Benny han hablado directamente del tema, un reciente carrusel de «fotos del recuerdo» publicado por la actriz calmó más las aguas. Y es que en una de las fotos aparece su amiga Theresa, lo que indica que todo sigue bien entre ellas.