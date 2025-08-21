COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Farándula

Amanda Dudamel y Daniel Roa Farías se dan el “sí, acepto” tras una década juntos

La primera finalista de Miss Universo 2022 y su pareja consolidan su amor en una boda íntima en Venezuela.
Amanda Dudamel y Daniel Roa Farías se dan el “sí, acepto” tras una década juntos
Kerlley Ponce

Después de diez años de relación, Amanda Dudamel y Daniel Roa Farías dieron un paso definitivo en su historia de amor. Casarse en una ceremonia civil rodeados de familiares y amigos cercanos. La ex Miss Venezuela, quien también fue primera finalista de Miss Universo 2022, celebra así uno de los momentos más importantes de su vida personal. Mientras continúa su desarrollo como empresaria, filántropa y diseñadora de moda.

Lejos de los clásicos tonos claros y pasteles, Amanda optó por un vestido marrón chocolate, largo y ceñido hasta una pequeña cola. Con un cuello ancho tipo bufanda que aportó elegancia y modernidad. Por su parte, Daniel Roa Farías eligió un traje a juego, reflejando la personalidad de ambos y un estilo diferente que rompió con lo convencional. La armonía de los colores y la sofisticación del diseño se convirtió en uno de los elementos más comentados por los invitados y seguidores en redes sociales.

Boda íntima y llena de emociones

El evento se realizó en un entorno rodeado de vegetación y plantas, creando un ambiente acogedor y natural. Entre los momentos más destacados estuvieron la firma oficial del acta de matrimonio, los abrazos y felicitaciones de los familiares y amigos. Así como los instantes de diversión con música, bailes y risas. Incluso hubo espacio para el café, una creación especial del novio, que se convirtió en uno de los detalles más originales de la boda.

Amanda compartió en sus redes sociales historias y publicaciones que permitieron a sus seguidores seguir de cerca cada instante de la ceremonia. Desde la emotiva firma hasta las fotografías con sus allegados, la pareja mostró la cercanía y calidez que caracterizan su relación, generando una ola de felicitaciones y mensajes de admiración.

Un primer paso hacia la celebración más grande

Aunque esta boda civil fue el evento principal, Amanda y Daniel tienen previsto realizar una celebración más amplia en el futuro. Esta segunda instancia promete ser un evento por todo lo alto, consolidando la unión de la pareja y ofreciendo la oportunidad de compartir su felicidad con todos sus seres queridos.

Amanda Dudamel: amor, moda y filantropía

Más allá de su vida personal, Amanda Dudamel ha logrado destacarse como empresaria, diseñadora de moda y filántropa, demostrando que es posible equilibrar la vida profesional con los logros personales. Su matrimonio con Daniel Roa Farías marca un capítulo importante en su vida, simbolizando no solo el amor que han compartido durante una década, sino también la madurez y estabilidad que ambos han alcanzado.

Reacciones y mensajes de felicitación

El anuncio de la boda fue recibido con entusiasmo por parte de amigos, familiares y seguidores en redes sociales. Las imágenes de la ceremonia y los videos de los momentos más especiales se viralizaron rápidamente, destacando la elección innovadora de vestimenta, la decoración del lugar y, sobre todo, la felicidad de los recién casados.

Con esta unión, Amanda y Daniel inician un nuevo capítulo lleno de amor, complicidad y nuevos proyectos, consolidando una relación que ha superado el paso del tiempo y que ahora se fortalece con el compromiso formal del matrimonio.

