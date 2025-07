Alicia Machado anuncia su retiro definitivo de los reality shows tras triunfar en ‘Miss Universe Latina’

La venezolana Alicia Machado, reconocida ex Miss Universo y figura emblemática de la televisión latina, ha decidido cerrar un importante capítulo en su vida profesional: su paso por los reality shows.

Con 48 años y después de ser la capitana del equipo ‘Esmeralda’ en ‘Miss Universe Latina, El Reality’, la también ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ comunicó esta noticia tras finalizar su participación en la transmisión de Telemundo.

En una entrevista para el programa ‘En Casa con Telemundo’, Machado declaró que su retiro nunca fue espontáneo, sino una meta personal establecida. Explicó que si su equipo lograba la victoria en ‘Miss Universe Latina, El Reality’, cerraría su ciclo en los reality shows para explorar nuevos caminos en su carrera. “Definitivamente ya me había propuesto una meta que era que si la ganadora salía de mis manos, de mi preparación, de mi equipo Esmeralda, yo me retiraba de los realities”, reveló durante la entrevista transmitida en Telemundo. Este anuncio confirma que no volverá a competir, juzgar o participar de forma técnica en futuras temporadas.

Alicia Machado, el fin de una era

Alicia Machado sumó más de 20 años dedicados a esta faceta del entretenimiento. Comenzó en el año 2000, cuando los reality shows empezaron su auge en la industria artística, y desde entonces participó en numerosos programas de éxito. Su experiencia incluye roles de participante, panelista, jueza y mentora en formatos como ‘La Granja’, ‘Nuestra Belleza Latina’, ‘Mira Quién Baila’, ‘MasterChef Celebrity México’ y ‘Top Chef VIP’. La actriz subrayó que se va “por la puerta grande” tras conseguir una ganadora dentro de lo que considera su mayor especialidad: ser Miss Universo.

En sus redes sociales, Machado también compartió este importante paso con sus seguidores, brindando detalles sobre sus próximos proyectos. “Mis amores 😘 Termina una experiencia y comienza una nueva aventura! Se termina un ciclo para darle seguimiento a mis metas y, sobre todo, lista para nuevos 🆕 desafíos y sin perder inspiración que siempre me lleva a un nivel más allá de lo que yo misma puedo pensar! Sígueme que vamos avanzando”, expresó en un emotivo mensaje. De esta forma, confirmó con entusiasmo que busca horizontes que la impulsen más allá de lo conocido.

Una carrera multifacética

La trayectoria de Alicia Machado en los reality shows la ha consolidado como una figura influyente y querida por la audiencia latina. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles dentro de estos proyectos la convirtió en una presencia constante y representativa del entretenimiento. Con este nuevo anuncio, ella deposita una etapa llena de logros y aprendizaje, abriendo paso a nuevas metas profesionales y personales.

Sus seguidores respondieron con mensajes de apoyo y admiración, resaltando la autenticidad y evolución profesional que Machado ha demostrado a lo largo del tiempo.